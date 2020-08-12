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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

名醫江守山遭新光醫院解雇　求確認僱傭關係存在再敗訴

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▲▼江守山。（圖／翻攝臉書江守山醫師）

▲江守山。（圖／翻攝臉書江守山醫師）

記者吳銘峯／台北報導

知名腎臟科醫師江守山，原本在新光醫院擔任主治醫師20餘年，但卻遭到醫院要求他主動請辭。江守山不滿，提出民事訴訟請求確認僱傭關係存在，一審判決江守山敗訴。江守山上訴，二審高等法院審理後，12日再度判決江守山敗訴。可上訴。

經常在電視節目上出現的江守山，在1985年新光醫院創立時就已經擔任主治醫師。而江守山知名度不斷上升，更創立連鎖生機飲食店，日前頂新混油事件爆發後，江守山狀告頂新集團，甚至獲得法院裁准發支付命令，聲名大噪。

不過江守山在2013年8月間，疑似以公司員工充當人頭，假看診、真開檢驗單，涉嫌詐領44筆健保費。事件爆發後，新光醫院隨即召開院內醫師醫療品質小組會議，決議江守山3日內主動辭職，否則就要終止雙方聘僱契約。江守山隨即採取法律手段，獲得法院假處分，暫時保住主治醫師的職位。雙方僵持不下，直到2015年6月，江守山主動撤銷假處分，醫院也在當年10月中，終止雙方契約。

事後江守山不滿遭解雇，除提出民事訴訟要求醫院支付假處分期間的全額薪水外，也要求確認雙方僱傭關係存在。薪水求償部分，江守山一路敗訴確定。至於確認僱傭關係部分，士林地院一審也判決江守山敗訴。

江守山上訴二審，高等法院審理後仍採信一審見解，認為江守山涉嫌詐領健保費的事件，違反《醫師法》等規定之情節重大，醫院自得依雙方合約及《民法》相關規定，終止兩造間之僱傭契約，且未違反比例原則及解僱最後手段性原則。因此高院駁回江守山的上訴，全案仍可上訴第三審。

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