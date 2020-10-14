廢棄國小當性愛戰場！裸拍族與國旗合照「慶祝光輝10月」

▲網上流傳有人在台中烏日的旭光國小舊校舍的裸拍照，警方已介入查辦。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台中市烏日區旭光國小數年前遷校後，原有舊地尚未拆除，成了偷倒廢棄物、宵小出沒的治安問題區，去年甚至有人在當地辦裸拍、性愛趴後將照片PO網，遭警法辦。未料日前又有人裸身與司令台國旗合照，還註明「慶祝國慶」上傳。警方表示已主動追查，釐清是否又有人觸法。

警方調查，旭光國小原本位在成功嶺旁山區，早期是由民間捐地蓋校，但因部分土地未獲完全授權，且有地主希望將土地回收使用，台中市政府於2017年2月決定遷校，留下的舊校區2年來荒廢無人管理。

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去年農曆春節時，網上已傳出有人在當地開露天性愛趴的畫面，且地點遍及教室、司令台、操場等，引起警方注意，最後將PO文者依猥褻罪嫌函送法辦，當時，附近居民也說，曾看到有員警來查看，但仍常有陌生人在校內「遛鳥」，讓人相當無奈。

日前，又有人在網上PO出1名裸男以司令台大幅國旗為背景，全身光溜溜的遛鳥照，還留言「祝國慶快樂」，又引起網友熱議，台中市烏日警方表示，已主動介入調查，了解該張照片來源、何時拍攝等，若又有人涉及不法，仍將送辦。

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