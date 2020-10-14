　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

廢棄國小當性愛戰場！裸拍族與國旗合照「慶祝光輝10月」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

網上流傳有人在台中烏日的旭光國小舊校舍的裸拍照，警方已介入查辦。（圖／翻攝畫面）

▲網上流傳有人在台中烏日的旭光國小舊校舍的裸拍照，警方已介入查辦。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台中市烏日區旭光國小數年前遷校後，原有舊地尚未拆除，成了偷倒廢棄物、宵小出沒的治安問題區，去年甚至有人在當地辦裸拍、性愛趴後將照片PO網，遭警法辦。未料日前又有人裸身與司令台國旗合照，還註明「慶祝國慶」上傳。警方表示已主動追查，釐清是否又有人觸法。

警方調查，旭光國小原本位在成功嶺旁山區，早期是由民間捐地蓋校，但因部分土地未獲完全授權，且有地主希望將土地回收使用，台中市政府於2017年2月決定遷校，留下的舊校區2年來荒廢無人管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年農曆春節時，網上已傳出有人在當地開露天性愛趴的畫面，且地點遍及教室、司令台、操場等，引起警方注意，最後將PO文者依猥褻罪嫌函送法辦，當時，附近居民也說，曾看到有員警來查看，但仍常有陌生人在校內「遛鳥」，讓人相當無奈。

日前，又有人在網上PO出1名裸男以司令台大幅國旗為背景，全身光溜溜的遛鳥照，還留言「祝國慶快樂」，又引起網友熱議，台中市烏日警方表示，已主動介入調查，了解該張照片來源、何時拍攝等，若又有人涉及不法，仍將送辦。

延伸閱讀
李運慶後座調情洪詩　男女主角說話了…大方認熱戀ing：剛交往！
戲水褲子要穿好！少女墾丁玩水上摩托車　「妹妹」沖到撕裂冒血急送醫
今年初被罵不怕！范范國慶日靜悄悄　事後發聲「一句話」…又遭出征被譙爆

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
按20樓電梯！他自豪有優越感　內行曝「有錢人住5樓」...身
快訊／北市30歲女子居家檢疫突死在家中！明天就解除隔離
情侶開共同戶！女月交萬元..分手發現30萬消失　貪男友下場曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一早突傳大鮑魚照！老爸喊「跟妳頭一樣大」　本尊曝光驚呆了

台北唯一森林書店！森大青鳥10/17正式開幕　5場講座陣容一次看

3C達人Tim曝iPhone 12「最有感2大亮點」　讚材質：堅固且抗刮

最慘一代！七年級10大衰事「教召只排第4」　低薪22K由來超諷刺

17號颱風「沙德爾」最快明生成　周末水氣襲2地區雨勢最明顯

平頭男躲「國父紀念館」身家調查　伸手想摸摸：在我手上寫字嘛～

廢棄國小當性愛戰場！裸拍族與國旗合照「慶祝光輝10月」

淡江時報／極地探險員陳芊華　勇闖天涯玩出新方向

比人還高！帶女兒逛好市多撞見「極巨米妮」　她看價格：只要1600

誰最狂！雲林「神級滷肉飯」爭霸賽備戰　滷肉飯節開打

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

一早突傳大鮑魚照！老爸喊「跟妳頭一樣大」　本尊曝光驚呆了

台北唯一森林書店！森大青鳥10/17正式開幕　5場講座陣容一次看

3C達人Tim曝iPhone 12「最有感2大亮點」　讚材質：堅固且抗刮

最慘一代！七年級10大衰事「教召只排第4」　低薪22K由來超諷刺

17號颱風「沙德爾」最快明生成　周末水氣襲2地區雨勢最明顯

平頭男躲「國父紀念館」身家調查　伸手想摸摸：在我手上寫字嘛～

廢棄國小當性愛戰場！裸拍族與國旗合照「慶祝光輝10月」

淡江時報／極地探險員陳芊華　勇闖天涯玩出新方向

比人還高！帶女兒逛好市多撞見「極巨米妮」　她看價格：只要1600

誰最狂！雲林「神級滷肉飯」爭霸賽備戰　滷肉飯節開打

低頭追劇「頸椎滑到歪」還有救！醫授3招「30秒舒緩」破解痛點

詹江村罵舔共被訴！稱法官「小妹妹」認定有罪　法院罕見回擊

美選至少1票來自「3200公里外宇宙」！　解密NASA太空人遠距投票

友達太陽能大型案場看到明年Q3　綠電平台目標2023年達500MW

福原愛基因太狂！　3歲小小愛「99%撞臉媽媽」可愛笑容療癒翻

籌措中期營運資金　華銀統籌主辦英業達約146億元聯貸案

一早突傳大鮑魚照！老爸喊「跟妳頭一樣大」　本尊曝光驚呆了

石門水庫清淤量達歷年平均2倍　庫容沖淤平衡可望提前達陣

黃金獵犬露營幫收氣墊床！超聽話全身努力壓　媽讚：最佳小幫手

中職／江國豪不再出賽無緣10勝　洪總：總冠軍賽有機會

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

生活熱門新聞

網熬夜看iPhone12定價嘆：台灣吃定果粉

鄉民熬夜守iPhone 12噓爆：賣手機還賣相機

獨／汐止美背女騎士正面照曝　感情狀況起底

水星開始逆行！12星座「10月中旬運勢」曝

最醜車站翻身！中壢臨時後站啟用

颱風豪雨彈再灌一天擴5縣市　時程出爐

LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定全擋掉

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

「時辰快到了，把我爸隨便燒一燒！」接體員揭貪婪子孫嘴臉

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

大蟑螂爬烤肉串！幽默妹報實況悲劇了

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

台灣輸出又+3！日本檢出自台入境新冠陽性個案

轉A片挨告討拍　夢夢截圖打臉了

更多熱門

相關新聞

女星遭前夫逼陪睡　婆婆還虐女兒下體

女星遭前夫逼陪睡　婆婆還虐女兒下體

過去歌仔戲相當受大家歡迎，除了楊麗花之外，被譽為接班人的李如麟，老一輩的觀眾應該不陌生。歷過歌仔戲最輝煌年代，曾被歌迷送黃金珠寶等，李如麟的星路可以說是一帆風順；然而，她的童年以及感情路卻相當坎坷。

66歲林青霞「近拍零修圖片」曝光！

66歲林青霞「近拍零修圖片」曝光！

范瑋琪發文！「一句話」又遭出征被譙爆

范瑋琪發文！「一句話」又遭出征被譙爆

黃山料25萬雞湯文爆抄襲！網抓包：恐是虛構

黃山料25萬雞湯文爆抄襲！網抓包：恐是虛構

高調慶祝國慶！裸男國旗照再PO網

高調慶祝國慶！裸男國旗照再PO網

關鍵字：

旭光國小裸拍族周刊王

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

12歲妹坐29F天台　絕望跳下當場亡

網熬夜看iPhone12定價嘆：台灣吃定果粉

iPhone 12報到！7大亮點一次看

5歲小周周站昆凌旁邊直逼腰

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

iPhone 12升級5G售價不漲反降　盒裝少2大配件

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面