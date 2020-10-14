高調慶祝國慶！同志活春宮攻佔國小舊校舍...裸男國旗照再PO網

▲有人在網路PO出在台中成功嶺旁旭光國小舊校舍的裸照。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市烏日區旭光國小舊校舍遲未拆除，不但淪為偷倒廢棄物、鬥毆的治安死角，更是同志們露天性愛趴和裸拍天堂，1名男子去年將多人性愛照PO上網被警方法辦後沈寂一陣子，不料日前再度PO出舊照，還註明是慶祝國慶，烏日警方表示，已主動偵辦追查是否為同一人。

位在烏日區成功嶺旁的旭日國小已遷校多年，舊校舍長期廢棄不用，淪為宵小聚集、偷倒廢棄物的場所，去年農曆年節，網路傳出多名男子開露天性愛趴的照片，地點偏及全校，教室、操場、司令台和盪鞦韆等，都有多人全身裸露甚至做愛畫面，作風大膽。

後來又有多名男子在校內僅穿一條三角褲到處走動，辯稱是在做日光浴，神情相當自然。

該PO文者去年被警方依猥褻罪嫌函送法辦後，原本已沈寂一段時間，不料日前又有人在網路PO出一張男子在司令台上的露鳥裸照，還留言祝國慶快樂，再度引發網友關注。

警方曾多次到舊校舍查訪，雖然看過部份男子聚集聊天，但沒看到有裸露或是性愛行為，另由於舊校舍遲未拆除，也成為不法業者偷倒廢棄物和打架鬥毆場所，有次一群大學生還在教室地下室拍攝畢業作品，差點遭誤以為是宵小群聚。

警方表示，去年已將PO文者依刑法第235條猥褻罪嫌函送法辦，如今又有人PO上裸照，雖然辯稱是舊照，仍主動介入調查。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來