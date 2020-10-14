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日本最新潛艦「大鯨號」下水　2022年3月服役

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神戶造船所今舉行新一代「29SS」潛艇首艦下水典禮，防衛相岸信夫公布這艘新型攻擊潛艦名為「大鯨號」(たいげい)，預計2022年3月服役

Jacksi Yang 發佈於 2020年10月13日 星期二


實習記者劉佩婷／綜合報導

日本神戶市三菱重工業公司14日上午舉行新一代「大鯨號29SS」（たいげい）潛艇的下水典禮，日本海上自衛隊預計於2022年3月服役，計畫將潛艦擴編到22艘。

▲大鯨號。（圖／翻攝自Facebook／防衛省　海上自衛隊　(Japan Maritime Self-Defense Force)）

▲大鯨號。（圖／翻攝自Facebook／防衛省海上自衛隊 Japan Maritime Self-Defense Force）

這場下水典禮參加人數約150人，包括日本防衛大臣岸信夫與海軍軍官山村浩，岸信夫公布了此潛艇的名字「大鯨號29SS」，全場拍手鼓舞，彩球也隨著開幕典禮被拉開。

根據日本《共同社》報導，「大鯨號29SS」排水量3000噸，長84公尺、寬9.1公尺，可搭載70人，耗費760億日元，船身的設計有別於以往，新型的大鯨號比較不易被敵人發現，透過搭載鋰電池延長它的潛航時間。

《防衛計劃大綱》表示，2010年以後將增加潛艦數量從16艘增至22艘，目標是開發蒼龍級潛艦的下一代攻擊潛艦「29SS」，若「大鯨號」服役，日本潛艦部隊將實現22艘規模。

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