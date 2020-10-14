iPhone 12「夜拍、外觀」超有感升級！內行卻有2點遺憾：先觀望好了

▲iPhone 12系列，台灣售價23900元起。（圖／取自蘋果直播）

記者周亭瑋／綜合報導

萬眾矚目iPhone 12系列正式登場，除了相機規格神躍進，旗艦機款更有土豪金與首見的太平洋藍等，4種顏色可選。專業果粉ChuLin寫下分析文，表示這系列最有感升級，莫過於外觀及夜拍部分，但也有2點較為遺憾，他坦言，還在猶豫是否購入一台開箱，畢竟升級幅度不大，「先暫時觀望好了。」

首先，ChuLin直言，除非想升級螢幕、鏡頭或者外觀，否則iPhone 11系列的使用者完全可略過不看，「至於6s、7、8或X系列的用戶，若在考慮是否要換機的話，就請繼續看下去吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於一般用戶來說，若平時只滑滑社群軟體、拍照、追劇、逛網拍等，那iPhone 12系列在最有感升級，無疑圍繞在「外觀」和「夜拍」這兩點。

從外觀來看，明顯復刻過去iPhone 5和iPad Pro 2020的邊框設計，捨棄了從iPhone 6系列開始使用的圓弧邊角設計。而夜拍部分，靠全新「f/1.6光圈廣角鏡頭」及「光學雷達掃瞄儀」的輔助下，可在低光源的環境下，實現更好的成像效果，還有更快的自動對焦。

▲iPhone 12 Pro夜間模式更清晰！（圖／翻攝蘋果官網）

而全新的「Apple Pro RAW」讓需要調色的用戶們，擁有更大操作空間，但要注意的是，Raw格式的檔案會比一般拍照的格式容量還要大。另外，iPhone 12 Pro和Max比較大的差異在於，廣角和望遠鏡頭，Pro使用的是「光學影像穩定功能（OIS）」，至於Max則為「感光元件位移」，換言之就是進階款的OIS，而其餘部分和iPhone 11並無太大的差異。

再來對於「MagSafe」復活，ChuLin表示，「這個已經從Mac移除5年的配件，竟然回歸了iPhone充電功率最高支援到15W的充電，方不方便就見仁見智了，我個人還是比較傾向於有線的18W快充。」

至於iPhone 12 及 iPhone 12 Mini，基本上就是少一顆望遠鏡頭、Pro的小尺寸版本，由於全面採用「Super Retina XDR」的OLED面板和相同的5G晶片，所以和高階款Pro系列相比，差別就在鏡頭、顏色及尺寸。

▲ 12 Pro Max採用「感光元件位移式」！（圖／翻攝蘋果官網）

總而言之，若用戶迫切需要5G服務，勢必得跟上這一波，畢竟它是唯一支持5G訊號的iPhone，但如果是11的用戶且不在乎5G與否，則可跳過升級，「依照目前市場上的趨勢，我猜明年要剃瀏海的機率並不大，6s、7、8或X系列的人，覺得舊iPhone效能已不足夠，或者想要夜拍和廣角的朋友，可以選擇升級。」

最後，ChuLin也點出2個遺憾的地方，第一點是，蘋果依舊沒有決定下放ProMotion這個技術到iPhone上，按照目前業界的考量，判斷是在電池續航的部分還沒有突破。其二是，充電孔仍使用Lightning接孔而非Type-C接孔，撇除蘋果想繼續賺Lightning授權費的考量外，實在沒理由不換，「Type-C的支援度夠高且周邊產品更好入手，連兩年前的iPad Pro都已經使用Type-C接孔了。」