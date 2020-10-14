小熊維尼粉快衝！小7迪士尼集點送第二波　3款限量週邊萌爆

▲7-ELEVEN「迪士尼系列生活只有為尼集點送」第二波將於10/21開跑。（圖／統一超商提供）



記者林育綾／台北報導

維尼粉手刀衝！7-ELEVEN「迪士尼系列生活只有為尼集點送」首波引爆許多維尼粉大掃貨，預購首日包括快煮鍋、玩偶⋯等被搶購秒殺，而第二波將於10月21日起推出，3款周邊「四合一時鐘」、「體重計」、「觸控QQ夜燈」萌度爆表，值得鐵粉收藏。此外也攜手德國品牌推出真空保溫壺，還有OPEN小將12星座不銹鋼隔熱杯，共4款粉嫩色系。

▲四合一時鐘。（圖／統一超商提供）

▲體重計。（圖／統一超商提供）

▲觸控QQ夜燈。（圖／統一超商提供）

業者表示，由於天氣逐漸轉涼，此次除了推出第二波小熊維尼集點送，也與德國百年品牌alfi合作，將於10/21同步推出「alfi真空保溫壺精品集點送」，這款真空保溫壺由歐洲原裝進口，內膽為真空強化玻璃，味道不殘留，並以經典球體外型輕巧設計，榮獲GOOD Design Award等多項國際大獎，只要6點+599元，等於約31折就能帶回家（市價1900元），共有8款顏色。

▲10/21同步推出「alfi真空保溫壺精品集點送」，集6點+599元就能帶回家。（圖／統一超商提供）

此外7-ELEVEN也提到，在即將邁入2021年水瓶座時代之際，10/21將推出來自太空星球的OPEN小將「OPEN！12星座不銹鋼隔熱杯」，開放OPEN POINT會員搶先預購。杯身有暖鵝黃、丁香紫、湖水青、珊瑚粉等4款色系，結合OPEN小將12星座全新造型設計，是今年秋冬居家或外出非常實用的商品。

▲10/21將推出「OPEN！12星座不銹鋼隔熱杯」開放OPEN POINT會員搶先預購。（圖／統一超商提供）

7-ELEVEN全店「迪士尼系列生活只有為尼集點送」第二波活動日期自10/21起至11/15止，商品兌換至11/17。消費滿50元可獲得1點貼紙點數，OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集點活動電子點數與貼紙點數擇一集點/兌換，不可合併使用，集滿6點即可加價購一款。

▲全家全新APUJAN集點活動。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

而全家便利商店近來推出「APUJAN X FamilyMart翻開了圖畫書」集點活動，首度攜手時裝品牌APUJAN，結合品牌奇幻元素，像是黑貓、恐龍骨骸、星空、墨點等，運用緹花、印花刺繡等技法，以黑、白、灰、藍為主色設計，推出詹朴聯名蓋毯、地墊、托特包等，打造一系列風格居家小物，即日起至11/3，以會員點數800點+299元起就可以換購。

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