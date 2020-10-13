明天11點開搶！麥當勞哆啦A夢抱枕第二波來了　療癒大頭、銅鑼燒款一次收

▲麥當勞哆啦A夢抱枕第二波明天開賣。（圖／記者陳涵茵攝）

記者蕭筠／台北報導

哆啦A夢50歲了！人氣速食業者「麥當勞」宣布攜手哆啦A夢打造2020全新限定「DORAEMON愛作夢抱枕」一共4款、全台限量8萬個，首波開賣的友誼鈴鐺、祕密道具記憶麵包可是1小時就完售，明（14）日第二波正式登場，這次是超可愛的小叮噹大頭款以及療癒銅鑼燒接棒，上午11時準時開搶。

▲明天開賣的是大頭造型小叮噹以及銅鑼燒款式。

這個來自22世紀的藍色貓型機器人50歲了！台灣麥當勞特地找來哆啦A夢打造4款超療癒「愛作夢抱枕」，全台限量只有8萬個並分為2波開賣，繼7日首波登場後，明（14）日就是第二波了，可以買到大頭造型的「經典哆啦A夢」，材質為舒服毛巾布，以及小叮噹最愛點心「療癒銅鑼燒」，上午11點準時登場，鐵粉可要把握機會。

凡於門市內購買任何套餐加價299元即可獲得1個，每份套餐限加購1個，每人、每次消費限加購2個，也可選擇單買329元。

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