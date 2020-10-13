　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

明天11點開搶！麥當勞哆啦A夢抱枕第二波來了　療癒大頭、銅鑼燒款一次收

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲麥當勞哆啦A夢抱枕開賣。（圖／記者陳涵茵攝）

▲麥當勞哆啦A夢抱枕第二波明天開賣。（圖／記者陳涵茵攝）

記者蕭筠／台北報導

哆啦A夢50歲了！人氣速食業者「麥當勞」宣布攜手哆啦A夢打造2020全新限定「DORAEMON愛作夢抱枕」一共4款、全台限量8萬個，首波開賣的友誼鈴鐺、祕密道具記憶麵包可是1小時就完售，明（14）日第二波正式登場，這次是超可愛的小叮噹大頭款以及療癒銅鑼燒接棒，上午11時準時開搶。

▲▼麥當勞宣布攜手哆啦A夢打造2020全新限定「DORAEMON愛作夢抱枕。（圖／業者提供）

▲明天開賣的是大頭造型小叮噹以及銅鑼燒款式。

這個來自22世紀的藍色貓型機器人50歲了！台灣麥當勞特地找來哆啦A夢打造4款超療癒「愛作夢抱枕」，全台限量只有8萬個並分為2波開賣，繼7日首波登場後，明（14）日就是第二波了，可以買到大頭造型的「經典哆啦A夢」，材質為舒服毛巾布，以及小叮噹最愛點心「療癒銅鑼燒」，上午11點準時登場，鐵粉可要把握機會。

凡於門市內購買任何套餐加價299元即可獲得1個，每份套餐限加購1個，每人、每次消費限加購2個，也可選擇單買329元。

【你可能也想看】

►影／白熊、炸豬排大臉超欠咬！療癒系「角落小夥伴」變身甜甜圈了
►就開在賣場內！家樂福全台首間「火鍋店」來了　甜點、飲料無限供應
►咖啡控新選擇！超商也喝得到「植物奶拿鐵」了　每一口都有豆奶香

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►夏日玩農場，超划算票券搶購中

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
伴娘婚禮激吻新郎　新娘現身出面「還原私下內幕」
揭婚姻瘡疤不忍了！余皓然控王中平私下「真面目」無奈求助娘家
快訊／北投路口「電桿突斷裂倒塌」！　30歲女騎士遭壓
快訊／又出現大陸境外移入！台商赴江蘇工作染疫
快訊／國1泰山段5車連環撞　3車道封閉回堵
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

明天11點開搶！麥當勞哆啦A夢抱枕第二波來了　療癒大頭、銅鑼燒款一次收

三種健康行程隱藏16個天然景點和1個神秘景點　報復性出手一次體驗！

最狂萬聖趴！必勝客打造「暗黑比薩」　還夾了濃郁芝心、酷炫黑炸雞

「偽出國」商機夯　百貨日本展、韓國展業績成長20%

出門前一個動作女孩變女神！「Anna Sui童話粉紅獨角獸淡香水」甜美花香一聞難忘

萬元Gore-Tex外套5千有找　adidas運動鞋4.2折　禮客周年慶10／16開跑

中壢「青硯」以設計純粹改變世界　自然萬物都是靈感來源

Jo Malone打6折！新光三越信義新天地周慶滿2千送2百

中衛「美肌色」口罩10/13網購開賣　MIT特殊款找女神加持有戴有保庇

開工不憂鬱！連鎖咖啡買1送1、超商咖啡第2杯1元

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

明天11點開搶！麥當勞哆啦A夢抱枕第二波來了　療癒大頭、銅鑼燒款一次收

三種健康行程隱藏16個天然景點和1個神秘景點　報復性出手一次體驗！

最狂萬聖趴！必勝客打造「暗黑比薩」　還夾了濃郁芝心、酷炫黑炸雞

「偽出國」商機夯　百貨日本展、韓國展業績成長20%

出門前一個動作女孩變女神！「Anna Sui童話粉紅獨角獸淡香水」甜美花香一聞難忘

萬元Gore-Tex外套5千有找　adidas運動鞋4.2折　禮客周年慶10／16開跑

中壢「青硯」以設計純粹改變世界　自然萬物都是靈感來源

Jo Malone打6折！新光三越信義新天地周慶滿2千送2百

中衛「美肌色」口罩10/13網購開賣　MIT特殊款找女神加持有戴有保庇

開工不憂鬱！連鎖咖啡買1送1、超商咖啡第2杯1元

克蕭大聯盟初登板時還只是小學生　安德森將在國冠G2掛帥先發

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」搶下PUMA代言　首波帥照電暈粉絲

南鐵東移拆除最後拒遷戶　陳椒華請命：盼保留迴旋梯結構

米可白摔車戲「左半身突不能動」　醫生診斷「胸鎖乳突筋損傷」

公費流感疫苗夯「8天打掉224萬劑」成人搶打、幼兒接種卻比去年少

范綱皓：羅智強你鄉土劇演不夠？現在要演穿越劇？

出動吸把無效！她求救「馬桶塞住了」曝原因　網笑噴：醃一下

明天11點開搶！麥當勞哆啦A夢抱枕第二波來了　療癒大頭、銅鑼燒款一次收

瀨戶大也出軌風波預計將受懲處　但暫不會取消東奧內定資格

傳基隆捷運稱「南基捷運」　柯文哲：改名就開始賺錢？

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

消費熱門新聞

禮客周慶adidas運動鞋4.2折

中衛「美肌色」口罩　10/13網購開賣

必勝客萬聖節「暗黑比薩」只賣1個月

虎神出沒！新店家樂福化身親子打卡熱點

「偽出國」夯 日本展業績成長2成

SUBWAY「香料蔬菜球堡」新上市！

熱銷洗衣膠囊一顆搞定百種污漬

新光信義周慶Jo Malone打6折

週年慶開跑！玩家瞄準「PS5最佳組合」日本製機種

開工咖啡買1送1！下午秒揪同事喝

麥當勞哆啦A夢抱枕首波開賣

限時3天　中衛口罩加開特賣

「電波拉皮」安全把關有撇步！　醫籲：靠3步驟認明原廠正貨

深夜誤標1折大出包！熊貓回應了

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

熊貓外送員腿一抬…掉出美臀形狀

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥

媽1人扛2行李箱搭錯車！女兒當眾連環爆踢6腳

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面