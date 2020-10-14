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國3路殺！砂石車爆胎停內車道...法官助理追撞死　車頭毀噴滿地

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▲▼國3車禍。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲車體零件灑滿現場，怵目驚心。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

國道3號13日晚間8時許發生一起死亡車禍，一輛砂石車行經國3北上223.1公里處時疑拋錨自撞護欄，未料李姓司機將車停在內線車道等待救援時，一輛白色休旅車從後方追撞，撞擊力道猛烈車頭嚴重毀損，警消獲報到場時，康姓休旅車駕駛已失去生命跡象，經送醫搶救仍不幸宣告不治。據悉，康姓駕駛是南投地院法官助理，當時應是下班返家途中，意外發生憾事，地院同仁今早聞訊相當難過，地院表示將協助其家屬辦理後事。

國道公路警察局第七公路警察大隊表示，13日晚間8時許，國道3號北上223.1公里處，南投中興交流道至中興系統交流道間，李姓砂石車駕駛（40歲）疑自撞國道護欄，康姓自小客駕駛（46歲)再從後方追撞，到場時康男已無生命跡象，緊急將他送往亞洲大學附屬醫院搶救，仍不幸回天乏術。經酒測雙方駕駛均無酒精反應。

據悉，李男當時疑因突然爆胎，才會擦撞內側護欄，將車暫停在內線車道等待救援，過沒多久，康男疑未能及時反應並閃躲前方車輛，即發生車禍，猛烈的撞擊力道使白色休旅車頭近乎全毀，車體零件灑滿現場，場面怵目驚心。

據了解，康男擔任南投地院法官助理，已服務17年，昨晚加班後返家，未料遇上死劫。南投地院同仁今早聞訊相當難過，地院表示，將全力協助其家屬辦理後事；南投地檢表示，康男遺體將送往台中地檢相驗。詳細車禍發生原因及經過，還須檢警進一步釐清調查。

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