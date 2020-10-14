私刑畫面曝！砸「高雄喬事茶行」小弟一出地檢被押　雙手粉碎骨折

▲率隊砸凱薩酒店的蘇姓男子，交保步出地檢署後被痛毆打斷雙手，一度發出病危通知。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

上個月29日，高雄市三民區知名的「九如茶行」和苓雅區的「凱薩帝苑酒店」相繼被砸，引起社會關注，雖然警方連夜追查，逮捕滋事份子共14人，警方對外的說法是客人不滿酒店服務態度不佳引起糾紛，但本刊接獲消息指，實際內情卻不單純。

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本刊調查，會接連發生2起暴力砸店案件，皆跟「賭金」有關，但業者和警方均否認，但如果只是單純酒店消費糾紛，為何連九如茶行也受波及？茶行與酒店一連被砸，看似吃悶虧，但實際在這2起事件發生後才是引發江湖風暴的開始。

因為涉嫌砸毀酒店及茶行的蘇男等人被移送地檢署後，蘇男和宋男獲交保候傳，撂人助陣的李男則聲押獲准；不過，蘇男一踏出地檢署，就被強押上了一輛黑色轎車，最後被載往仁武區一處民宅禁錮。

根據本刊取得的獨家畫面，蘇男在民宅中，雙手遭束帶綁住跪在地上，被一旁的黑衣男子輪番持球棍痛毆，導致遍體鱗傷嚴重瘀青，更造成雙手粉碎性骨折。蘇男獲釋後，被送往高雄榮總救治，由於傷勢嚴重，院方一度發出病危通知。

本刊調查，強擄蘇男動用私刑的藏鏡人，目前道上說法不一。一名知情人士透露，蘇男在高雄惹出這個大風波後，他的「幕後大哥」相當不滿，才動用家法，「教訓他（蘇男）是為了要給茶行負責人綽號『茶米仔』的一個交代。」

▲蘇男遭人拿棍棒打得半死，有傳言是遭家法教訓，但道上認為幕後真相恐怕不單純。（圖／翻攝畫面）

不過，也有道上兄弟認為「執行家法出手不會這麼重」，「沒有大哥會把自己的小弟打得這麼慘，不然以後誰敢跟這位大哥？」因此，許多道上兄弟研判，蘇男遭擄痛毆，可能是茶米仔覺得面子掛不住，卻又不敢在鋒頭上輕舉妄動，疑似私下找其他人出面討公道，並且拍下畫面散布「對方展現誠意，已經私刑處理」的謠言，「茶米仔這種作法，面子、裡子都有了，還不會惹禍上身，對警察也好交代。」

不管內幕為何？由於已經有人為此事身受重傷，道上傳得沸沸揚揚，但檢警卻毫作為。知情人士痛批：「到底有沒有人被打重傷，警方一查就知道，但事隔這麼久還是不聞不問？實在很誇張。」

9月24日鳳山區街頭才發生街頭砍殺案件，警察局長劉柏良還大動作強調：「對於街頭暴力，高雄市警局不容許發生！」言猶在耳，相隔不到1周，又發生砸店還擄人痛毆重傷案件，人民保母是否默許縱容動私刑？還是害怕某股惡勢力，選擇睜一隻眼閉一隻眼？高雄市警方捍衛治安的決心，令人憂心。

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