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陸國安單位偵破百起台灣間諜案！公布「台灣間諜」戴頭套畫面

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▲▼大陸國安單位逮捕上百台灣間諜。（圖／翻攝CCTV）

▲大陸國安單位逮捕上百台灣間諜，戴上頭套的影片曝光。（圖／翻攝CCTV）

記者柯振中／綜合報導

台灣10日剛舉辦雙十國慶慶典，大陸官媒《央視》隔天立刻播出節目，指稱「抓獲百起台灣間諜竊密案」，且可能連續2天進行相關報導。而所謂的「台灣間諜」戴上頭套的影片也隨之曝光。

根據《央視》報導，大陸國安機關近期正在實施「迅雷-2020」行動，正在依法清查台灣間諜，防止情報機關被滲透、破壞，截至目前為止，已破獲百起間諜洩密案。

▲▼大陸國安單位逮捕上百台灣間諜。（圖／翻攝CCTV）

《央視》指稱，目前當局已經抓貨一批台灣間諜、運用人員，打掉了台灣間諜的情報網路，有效維護國家安全與利益。而依據《央視》公開的畫面，某些台灣間諜被戴上頭套，雙手也被上銬，疑似準備要接受審訊。

根據《央視新聞》11日晚間7點40分的「焦點訪談」報導，大陸國安單位所抓獲的「間諜」名為李孟居，是商人的身分，前往深圳談生意，但包包內裝有許多手機，以及「反中亂港」的海報。

深圳市國安局警員指出，李孟居除了商人的身分，還有「台灣聯合國協進會理事」的身分，而該組織每年都會號召會員前往聯合國、世界衛生組織、中國駐美大使館等地進行抗議，還會拜訪國外的政要、議員，尋求加入聯合國的支持。

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▼李孟居在節目上自白。（圖／翻攝CCTV）

▲▼李孟居在節目上自白。（圖／翻攝CCTV）

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