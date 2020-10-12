鼎立吸金案主嫌秦庠鈺遭逮回　不提吳宗憲5500萬本票

▲鼎立吸金案主嫌秦庠鈺，不談吳宗憲的5500萬本票。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

綜藝天王吳宗憲因捲入「鼎立集團吸金案」，簽發2張總計5500萬元的本票，當作償還鼎立集團總裁秦庠鈺的投資款。但秦庠鈺吸金136億元，最後遭判刑11年定讞，但卻逃亡出境，直到上個月才被逮回。高等法院12日開庭訊問秦庠鈺，記者詢問秦庠鈺與吳宗憲5500萬本票之事，秦祥鈺閉口不答。

秦庠鈺多年前在台中經營公司不善欠下大筆債務，在13年前成立「鼎立國際集團」，由秦男自任總裁，並以「金圓互助會」、「金圓保本型儲蓄專案」等金融性投資產品，吸引民眾投資，短短3年多招募2萬多名會員，吸金達到136億餘元。秦男將不法所得轉買4百多筆不動產，並成立十多家子公司，購買數十個愛馬仕皮包、名錶，另外還借出17億參與「碩天股票炒作案」，也借款數千萬元給予太子汽車許勝發、藝人吳宗憲；秦男還分別以數千萬元投資吳宗憲的「阿爾發光子科技公司」與「傑克傳播經紀公司」。

而當時吳宗憲與秦男資金往來期間，曾簽出面額1500萬與4000萬元的2張本票。秦男在案發後潛逃出境，雖然在2016年遭判刑定讞，但一直到2018年9月間才因持假護照遭泰國警方逮捕，進入泰國監獄服刑，直到上個月才被押解回台。

高院12日提訊秦庠鈺訊問，法官問他為什麼不到庭，秦男回答，因另案遭判刑11年定讞，為了規避執行，所以才逃亡而不到庭。另外律師也求情，秦男當時借出17億參與「碩天股票炒作案」，事前完全不知情是炒股，當時碩天案主謀陶煥五僅說要入股碩天，所以秦男才會出借資金，並無參與炒股，請法院斟酌。法官最後諭知候核辦，秦男還押。

記者詢問秦男逃亡後，錢財藏在哪裡？秦男不答。記者再問，「會跟吳宗憲要5500萬嗎？」秦男仍閉口不答，隨即坐上囚車。

據了解，檢方對秦男吸金不法所得聲請沒收，包含吳宗憲的5500萬本票，一審准許沒收，但案件抗告二審後，高等法院卻駁回檢方聲請，吳宗憲的本票暫時仍不需兌現。目前聲請沒收部分仍由地院審理，未來追討兌現的可能性非常高。