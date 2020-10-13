　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫療院所推優惠促銷「違法」　北市衛生局共開罰189萬元

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲醫美,拉皮,音波,美容,醫學,整形。（圖／記者謝婷婷攝）

▲北市衛生局針對醫療院所促銷廣告開罰。（示意圖，與本新聞無關／記者謝婷婷攝）

記者蔡文鈴／台北報導

不少百貨公司於年底推出周年慶優惠，搶商機！部分醫療院所也透過各種媒體打廣告，推出醫美療程專案，不過，台北市政府衛生局表示，這樣的行銷宣傳已違反醫療法，最重可罰25萬元。

衛生局表示，109年度截至9月底共裁處違規醫療廣告案件36件，罰鍰共189萬元。違規案例包括醫院、診所倘若宣傳標榜週年慶優惠打折之廣告，如「全館週年慶1+1」、「9週年快樂 本月活動 肉毒桿菌1688」、「歡慶週年活動來囉 雙人行超優惠」、「購買親友特約方案，可享有特約合作折數，保證是全年最便宜！」、「活動期間滿千就送百喔 滿三萬還可以抽獎」、「週一雙機皮秒派對日」等，已違反醫療法第86條規定，可裁處新台幣5萬至25萬元罰鍰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局指出，電視購物台若刊播醫療廣告販售票券，協助醫療機構招徠生意，已違反醫療法第84條規定「非醫療機構，不得為醫療廣告」，依同法第104條裁處新台幣5萬至25萬元罰鍰。

衛生局提醒民眾，選擇美容醫學機構療程時，要注意「六要三不」，多想、多問、多看，保障自身權益。
一、六要：（一）要檢視醫療機構開業執照。（二）要檢視醫師執業執照。（三）要充分與醫師溝通想要改善的部位。（四）要由醫事人員親自執行療程及確實瞭解療程效果。（五）要詳閱衛生福利部公告的美容醫學處置同意書及說明書範本。（六）要求開立收據。
二、三不：（一）不要相信「全國第一」、「最專業」等誇大用語。（二）不要參加贈品、折扣、團購等不當招攬活動。（三）不要預付訂金、預購療程。

衛生局呼籲民眾，買醫美療程前請先至診所與醫師進行諮詢評估，妥善與醫師溝通，確實瞭解療程效果，選擇適合的醫美療程，切勿輕信形形色色的醫療廣告或行銷手法而衝動購買。並注意醫療機構不得向民眾收取預約治療項目之費用，到醫院或診所就醫記得索取並保留醫療收據，並由醫事人員親自執行療程以降低醫療消費風險並保障自身權益。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
孟耿如翻出「3姊弟合照」相似度99%　親弟離世1年半：照鏡子
潛入上海名媛群！他見「奢華真相」傻了：GUCCI絲襪輪流穿
美12歲神童核融合創紀錄　「台東尼史塔克」現身回應網全跪
騎士遭撞飛！PO文起底士官長違規　她還原經過「大逆轉」：想帶
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫療院所推優惠促銷「違法」　北市衛生局共開罰189萬元

南鐵突襲強拆！黃春香控警包圍抬人　248字曝「9月剛提可行方案」

11歲YouTuber妞妞超會賺！　月收入曝光「小資女要賺1年」

欠小學生天后150萬　捧紅黃明志的「創作者夢工廠」驚爆財務危機

南鐵抗爭戶陳致曉家開拆！白髮母屋內哭喊不要　學生遭警拖行架離

FB不想掛穩交！這5星座「愛得超低調」　天秤羞喊：甜蜜兩人懂就好

南卡水彈再灌2天！北北基宜豪大雨　「沙德爾」可能生成時間曝

秀泰不來南投蓋影城了？　議會舊址開發招商流標

南鐵地下化2抗爭戶「半夜突遭強拆」！　學生守屋內爆警民衝突

快訊／宜蘭近海深夜4.9極淺層地震！　雲林以北「有感抖動」

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

醫療院所推優惠促銷「違法」　北市衛生局共開罰189萬元

南鐵突襲強拆！黃春香控警包圍抬人　248字曝「9月剛提可行方案」

11歲YouTuber妞妞超會賺！　月收入曝光「小資女要賺1年」

欠小學生天后150萬　捧紅黃明志的「創作者夢工廠」驚爆財務危機

南鐵抗爭戶陳致曉家開拆！白髮母屋內哭喊不要　學生遭警拖行架離

FB不想掛穩交！這5星座「愛得超低調」　天秤羞喊：甜蜜兩人懂就好

南卡水彈再灌2天！北北基宜豪大雨　「沙德爾」可能生成時間曝

秀泰不來南投蓋影城了？　議會舊址開發招商流標

南鐵地下化2抗爭戶「半夜突遭強拆」！　學生守屋內爆警民衝突

快訊／宜蘭近海深夜4.9極淺層地震！　雲林以北「有感抖動」

26歲小鮮肉時尚處女秀大秀性感肌肉　造型師眼睛亮了

全民運代表隊授旗典禮　徐榛蔚期勉選手在主場奪佳績

中油大林廠水下作業1潛水員失蹤　輸氣管脫落！搜救21hrs仍無消息

力挺訪台捷克議長！斯洛伐克總統再讓華為碰釘子

不只想選2024總統？　蘇貞昌45字回應：護國保民真的很忙

全球死亡數剛破100萬！世衛反稱：現在不應該封鎖疫情

就是不讓蘇貞昌上台！　國民黨團抗議美豬二度佔領議場杯葛

淫教主少龍「輪椅+藍白拖」現憔悴身！法院將決定是否羈押

日職／阪神懲罰違規聚餐球員　竟再爆監督帶頭群聚

Georg Jensen行李箱68折特賣　「危機入市」擺在家也很可以！

楊子儀激戰女友「褲襠形狀現形」　網羞：果然是「蕉」子

生活熱門新聞

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定全擋掉

南鐵地下化2抗爭戶　半夜突遭強拆

轉A片挨告討拍　夢夢截圖打臉了

「南卡」颱風將生成！未來路徑曝

快訊／雨後「甩晃」地震1秒！網傻：女兒都嚇哭了

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

即／深夜4.9極淺層地震！雲林以北有感抖動

即／23:39北台灣有感地震　深夜上下狂抖動

沙德爾前身「蘇迪勒」曾重創台灣！　雙颱可能接力生成

FB不想掛穩交！這5星座「愛得超低調」　天秤：甜蜜兩人懂就好

新竹火車站大變身！灰白超簡約　網讚超美：台鐵有救了

更多熱門

相關新聞

「電波拉皮」安全把關有撇步！　醫籲：靠3步驟認明原廠正貨

「電波拉皮」安全把關有撇步！　醫籲：靠3步驟認明原廠正貨

台灣醫美療程需求快速增長且年輕化，有些民眾已逐漸將醫美療程視為例行性肌膚保養的一環，眾多療程中，民眾又最注重什麼環節呢？台灣醫用雷射光電學會呼籲民眾，在進行任何療程之前，可透過3步驟認明產品是否為原廠正貨，為自身權益把關。

又見蔬果農藥超標！北市抽驗出4件違規

又見蔬果農藥超標！北市抽驗出4件違規

都是農藥！北市抽驗蔬果10.4%不合格

都是農藥！北市抽驗蔬果10.4%不合格

醫師：「戴口罩」竟成醫美最佳掩護

醫師：「戴口罩」竟成醫美最佳掩護

少加1色素　「可口圓」最高可罰400萬

少加1色素　「可口圓」最高可罰400萬

關鍵字：

北市衛生局醫美療程

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定全擋掉

南鐵地下化2抗爭戶　半夜突遭強拆

雙載機車撞公車　男騎士倒地不治

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面