醫療院所推優惠促銷「違法」　北市衛生局共開罰189萬元

▲北市衛生局針對醫療院所促銷廣告開罰。（示意圖，與本新聞無關／記者謝婷婷攝）



記者蔡文鈴／台北報導

不少百貨公司於年底推出周年慶優惠，搶商機！部分醫療院所也透過各種媒體打廣告，推出醫美療程專案，不過，台北市政府衛生局表示，這樣的行銷宣傳已違反醫療法，最重可罰25萬元。

衛生局表示，109年度截至9月底共裁處違規醫療廣告案件36件，罰鍰共189萬元。違規案例包括醫院、診所倘若宣傳標榜週年慶優惠打折之廣告，如「全館週年慶1+1」、「9週年快樂 本月活動 肉毒桿菌1688」、「歡慶週年活動來囉 雙人行超優惠」、「購買親友特約方案，可享有特約合作折數，保證是全年最便宜！」、「活動期間滿千就送百喔 滿三萬還可以抽獎」、「週一雙機皮秒派對日」等，已違反醫療法第86條規定，可裁處新台幣5萬至25萬元罰鍰。

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衛生局指出，電視購物台若刊播醫療廣告販售票券，協助醫療機構招徠生意，已違反醫療法第84條規定「非醫療機構，不得為醫療廣告」，依同法第104條裁處新台幣5萬至25萬元罰鍰。

衛生局提醒民眾，選擇美容醫學機構療程時，要注意「六要三不」，多想、多問、多看，保障自身權益。

一、六要：（一）要檢視醫療機構開業執照。（二）要檢視醫師執業執照。（三）要充分與醫師溝通想要改善的部位。（四）要由醫事人員親自執行療程及確實瞭解療程效果。（五）要詳閱衛生福利部公告的美容醫學處置同意書及說明書範本。（六）要求開立收據。

二、三不：（一）不要相信「全國第一」、「最專業」等誇大用語。（二）不要參加贈品、折扣、團購等不當招攬活動。（三）不要預付訂金、預購療程。

衛生局呼籲民眾，買醫美療程前請先至診所與醫師進行諮詢評估，妥善與醫師溝通，確實瞭解療程效果，選擇適合的醫美療程，切勿輕信形形色色的醫療廣告或行銷手法而衝動購買。並注意醫療機構不得向民眾收取預約治療項目之費用，到醫院或診所就醫記得索取並保留醫療收據，並由醫事人員親自執行療程以降低醫療消費風險並保障自身權益。