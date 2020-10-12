李艷秋母逝爆爭產糾紛！哥「領存款」善後　她竟挨告「偽造文書」

▲李艷秋母親過世後，子女間爆發爭產糾紛。（圖／翻攝李艷秋的新聞夜總會）

記者羅志華、陳羿妏／台北報導

資深媒體人李艷秋母親過世後，子女間爆發爭產糾紛，李艷秋二哥提告「分割遺產」，另不滿負責保管的李艷秋交出母親印章，讓大哥、大嫂領出母親存款186萬元，分別提告偽造文書罪。對此，李艷秋大哥、大嫂已被判刑3月、2月確定；李艷秋日前則遭士林地檢以罪嫌不足為由，處分不起訴。

根據不起訴書指出，李艷秋母親2017年2月18日過世後，李艷秋大哥與大嫂即拿著母親存摺，以及李艷秋交付之印章，前往郵局填單領款186萬元，其二哥認為，領款前應取得「全體繼承人同意」，而非擅自領取，決定提告三人。

士林地院審理期間，李艷秋大哥、大嫂表示，該費用為用於處理母親醫療、喪葬事宜，不過，法官仍認定為「貪圖一時之便」，依偽造私文書罪，將李艷秋大哥判刑3月，得易科罰金9萬，緩刑2年，向公庫支付1萬元，而大嫂則遭判刑2月，得易科罰金萬6萬元，緩刑2年，向公庫支付5000元，案經上訴二審，遭到駁回，全案定讞。

至於李艷秋部分，士林地檢調查期間，李艷秋大哥、大嫂均證稱，他們因為要支付母親的住院費用，2016年間就向李艷秋拿取印章，至今都未歸還，而母親也曾授權大哥全權處理財產事宜。

對此，檢方認為，李艷秋早就交出印章，難認她與大哥、大嫂間有犯意聯絡及行為分擔，因此以犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

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