國慶連假後「3生肖」財運旺爆！　專家曝：有機會走10年大運

▲桃園炫城慈惠堂堂主鄭世均。（圖／本人授權提供）

記者陳羿妏／台北報導

國慶連假結束，桃園炫城慈惠堂堂主鄭世均今（12日）向《ETtoday新聞雲》解析，接下來一週有「三個生肖」只要把握機會，財運會非常旺，「有機會走十年大運」，另提醒他們健康、戀愛方面須留意之處。

堂主鄭世均解析如下：

生肖屬馬

屬馬的他們生來屬相五行火相助，特別是1966、2002年生的屬馬人熬到10月陰陽相成，五行木相輔形成木火相生局，機會一來，前腳走十年難遇大運，後腳升官或發財，不僅有機會改變之前4個月生活上不順心的事較多的現狀，同時定能順風順水。另一方面，屬馬的朋友，接下來7天，福德宮不巧遇到「盤根」、「歲破」這兩顆煞星作亂，引起健康運勢這一塊糟糕，多留意別著涼了，此外，對於部分朋友而言，容易心神不寧，脾氣見長，多參加聚會活動，放鬆心情。

生肖屬牛

生肖牛的人早前一月財帛宮有「歲破」、「暴敗」兩顆凶星作祟，因此部分人遇到運勢受阻，麻煩瑣事多讓人傷神的情況，剛好熬到了10月，運勢火速上升，命宮得「正官祿勳」吉星伴身，如果把握住這次機遇，不僅錢財聚八方，而且定能有大名利。另外生肖牛的人，大概是吉運引導桃花，少部分人愛情開花結果，對單身久了的人來講，假如想提早脫單，應該多讀書，因為「書中自有顏如玉」。

生肖屬鼠

屬鼠的人等到了10月，先是大運加身，後添金增銀，有望告別很長一段時間貴人運有點差，為物質而發愁的情況，到了那時候，貴人幫、收入漲，萬事都會隨心順意。另一方面，對於少部分屬鼠的朋友而言，往後真愛到來，幸福來得很意外，同時應該注意，要多注意克制脾氣，遠小人親君子，相信肯吃苦一定能有收穫，通過不斷奮鬥，往後笑得最開心。

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