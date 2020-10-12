正妹參加馬拉松之夜！會場內遭碩士男「從後面來」　爆氣轉身制伏

▲阿明在馬拉松之夜活動會場，三度騷擾介紹運動器材的小晴。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／彰化報導

彰化一名碩士肄業男子阿明（化名）去年11月間參加一場馬拉松選手之夜活動時，三度撫摸女子小晴（化名）的臀部，當場遭逮。日前彰化地院審結，依性騷擾罪，將阿明判刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

判決指出，阿明去年11月19日前往一處展覽館參加馬拉松選手之夜活動，在運動品牌前，見小晴正在介紹運動器材、不及防備時，竟從後方伸手觸摸對方臀部，見小晴未出聲，還再次摸了一把，事後一度離開現場；同時間，小晴向一旁廠商求助，協請留意阿明是否再度出現，孰料，不久後，阿明見小晴繼續介紹時，又跑上前觸摸小晴臀部，而小晴立即轉身抓住阿明的手，當場抓人。

阿明面對訊問時，均保持緘默，或者答稱「我不知道」、「不記得了」；阿明胞姊出面證稱，阿明就讀研究所時，恐慌症發作，生活從此一塌糊塗，在外租房皆由姊妹支付生活費，也長期在精神科就診、拿藥，整天無所事事，以前會去酒家找女人，現在沒有錢去。

不過，法官勘驗小晴、目擊廠商說詞後，認為事證明確，阿明犯行堪以認定，而阿明狀況雖顯示其生活態度消極，但難認是因精神障礙或心智缺陷而犯案，因此不宜輕罰。

對此，法官認為，阿明僅為滿足一己私慾，造成小晴不悅且身心受創，始終未認錯，綜合上述狀況，依性騷擾罪，判阿明3月徒刑，全案仍可上訴。

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