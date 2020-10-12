慧眼看天下／確診到免疫僅花9天　川普自稱用「神藥」

新聞節目中心／綜合報導

2020還沒過完，年度風雲人物卻已呼之欲出。在10月19日出刊的最新一期《時代》（Time）雜誌封面上，美國白宮上的四座煙囪正不斷向外噴出紅色的新冠病毒，整座白宮只有一扇窗戶亮著黃色燈光。而噴發出的病毒雲，濃厚程度甚至遮蓋了雜誌上頭的《時代》字樣。

▼最新一期的時代雜誌於10月19日出刊 。（圖／翻攝自推特／Time）

美國總統川普10月2日宣布確診新冠肺炎後，三天火速出院英雄式重返白宮。11日，他再次語出驚人，在白宮醫師康利的背書下，宣布自己打敗了「瘋狂的、可怕中國病毒」，並大肆吹捧自己靠著「比疫苗還讚」的抗體雞尾酒藥物，表示自己已對新冠病毒免疫，不再具有傳染性，甚至將從12日開始連辦三場大型造勢活動。但此舉卻引發外界質疑，因為川普確診至今不過9天時間，根本不符合外界普遍適用的14天隔離期，若此刻再次舉辦大型集會，恐怕會讓現場支持者意外染疫。

而美國總統川普公開吹捧特定藥物，形容自己使用的雙抗體雞尾酒藥物（REGN-COV2）是「神藥」，只差分發到全美各地的醫院，也讓美國食品藥物管理局（FDA）備感壓力。就連推特都表示川普一則宣布自稱免疫的推文，可能具有誤導性訊息，並標註警語。

政治大學外交系副教授吳崇涵在《慧眼看天下》節目裡，用更貼切的「白宮陷落」來形容此時川普與他的白宮團隊。他表示白宮當前正面對新冠肺炎病毒的內部攻擊，甚至已經造成嚴重內傷，但川普卻還不對外承認事態嚴重性，才確診三天就出院，甚至還自行宣布已經痊癒、有免疫力，不只是種「鴕鳥心態」， 也讓人為這些還在川普身邊工作的維安、行政人員捏一把冷汗。





▲川普自行宣布免疫。（圖／路透）



事實上，包含美國總統川普和白宮的工作人員在內，白宮已有35人確診新冠肺炎。而川普本人10日在白宮發表演說時，也被媒體捕捉到，手背上仍黏著一塊膚色的OK繃，不排除他仍在接受治療的可能性，對川普衝刺選情來說相當不利。

根據路透/易普索的最新民調顯示，美國選民對總統川普處理新冠肺炎疫情的能力正持續失去信心。路透/易普索在10月6日至8日進行調查，有59%的美國民眾不贊成川普處理疫情的方式。而川普的淨支持率也已下跌至負22個百分點，是3月2日以來的新低。

據曾代表我國擔任駐美國會組組長的資深外交官介文汲觀察，新冠疫情攪局美選，將重創川普的連任之路，加上之前美中貿易戰結下的樑子，未來川普仇中、反中的力道只會加強。另外近期的中印邊境衝突、美國國務卿龐培歐6日飛抵日本東京訪問，展開美日印澳四邊安全對話，對亞洲局勢發展是否會造成什麼影響，都值得台灣繼續觀察、小心應對。

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

美選史上最扯「十月驚奇」川普染疫後英雄式回歸超神速！親當「白老鼠」試新藥！想較勁大陸爭抗疫領袖寶座！？

《熱門影音推薦》

2020美選首公開辯論 川普、拜登互嗆！石油減產.能源轉型勢在必行 台灣風場條件佳 遭看衰上兆騙局！？離岸風電行？不行？專訪兩大風電巨頭

美選"十月驚奇"變驚嚇!? 首套劇本和陸全方位對戰!? 川普再嗆陸為疫情負責 習近平反擊：不是拳頭大就聽誰的！

中印45年來第一槍誰開的? 川普封殺陸企上癮? 盯上中芯專挑第一名開刀!習近平連講31次鬥爭 和美國鬥到底!?

▼更多內容，加入ET臉書粉專、Youtube頻道訂閱，也可以看得到《慧眼看天下》節目喔！





▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。