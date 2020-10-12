慧眼看天下／疫後大考！大陸「十一」交漂亮成績單

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今年中國大陸的十一黃金周，和中秋節重疊，從10月1日開始至8日連放8天。因為是疫情稍稍緩解後的首個小長假，也被視為中國大陸政府的一場防疫大考，在各個風景區都嚴格控管人數、並大力宣傳戴口罩出遊的情況下，中國大陸交出了一張亮麗成績單。根據大陸文旅部統計，8天期間全大陸有6.37億人出遊，旅遊收入達4665億人民幣，同比恢復約7成。



▲2020,十一長假,雍和宮,前門大街。（圖／記者任以芳攝）

大陸交通部8 日也公布十一期間大陸的整體交通運輸數據。雖然不比去年同一時期的運輸量，但整體而言保持穩定。大陸民航局也統計，十一長假8天期間，運輸旅客達1326萬人次，日均旅客運輸量已經恢復到去年的91.07%。

此外，在國產喜劇片《我和我的家鄉》以及動畫片《姜子牙》的領跑下，中國大陸電影產業同樣表現不俗。雖然受限於防疫規定，大陸各電影院最多都只能賣到75%的上座率，但短短8天內，仍創下39.48億元人民幣的票房，創下影史第二紀錄，觀影人次將近1億人，多少彌補了上半年因疫情造成的營業虧損。

▼大陸十一黃金周，海南島免稅店引爆買氣。（圖／翻攝自微博）

而今年大陸民眾雖然因疫情影響無法出國旅遊，但危機也是轉機！今年十一黃金周期間，中國大陸境內就增加了約1.5億的旅遊人次。成都、重慶、廣州分別位列大陸十大夜遊城市前三名，而今年7月剛通過離島免稅政策的海南島，也是熱門選擇。

除了吃喝玩樂，還有超過60萬對大陸新人選在十一期間完婚，比去年增加了一成多。在貴州有男子自稱，在十一前後的10天裡需要參加23場婚宴，黃金周儼然變成了「婚宴八日遊」。陸媒分析，除了因為十一本來就是中國大陸的熱門婚期，還有不少人是迫於無奈，原本預定在年初的婚禮因疫情延期至十一才能舉行。而8天的十一長假，久違的洶湧人潮與錢潮，似乎也宣告中國大陸已經走出疫情陰霾，正在恢復勃勃生機。

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