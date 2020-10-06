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達德能源王雲怡：離岸風電「台灣沒有輸」　只要政府給機會　　

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記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文力推「能源轉型」，將投入2兆元發展「離岸風電」，預計可創造1.2兆元產值，還要讓產業鏈本土化，組成「風電國家隊」可望創造2萬個工作機會，不過外界卻質疑這是一場「價值上兆的詐騙案」。對此，有「風電女王」稱號的達德能源董事長王雲怡受訪表示，台灣業者擁有風機零件的核心技術，只要政府願意給機會、給訂單，就能製作出有國際競爭力核心項目。

《ETtoday新聞雲》網路節目《慧眼看天下》日前報導全球綠能發展議題，主持人黃寶慧特別邀請達德能源董事長王雲怡，對談她在風電領域的成就與心得。

王雲怡表示，台灣離岸風電確實是「兆元產業」，因為開發商要在台灣蓋風力發電廠，政府要求所有相關設備都需要在台灣採購、生產製造，因此有火車頭的帶動的效果，整個產業鏈就會跑起來。

對於國產製造風電機組的能力，王雲怡指出，台灣設置風機的能力雖然不如預期，但是設計風機本身零件「台灣沒有輸」。

王雲怡以自家生產的「風機轉接頭」為例表示，沒有生產過沒關係，但有一定要有核心技術，在工程師與國外專家、學者開會討論後，相關零件最後也如期完成，這代表台灣工業能力水準不錯，只要政府願意給機會給訂單，就有辦法如期如程生產出來。

對於政府要組成「風電國家隊」的可行性，王雲怡強調，「這是正確方向，但在操作成層面要更細膩，不能操之過急」，因為風電機組項目非常多，牽涉範圍很廣泛，要思考如何把核心能力和新項目拿下，讓「風電國家隊」也能夠在國際市場具有競爭力。

▼台灣離岸風電。（資料照／總統府提供）

▲▼ 總統蔡英文5日前往彰化縣政府參加離岸風電誓師大會。（圖／總統府提供）

▼「風電女王」王雲怡接受專訪。（圖／翻攝慧眼看天下）

 ▲▼「風電女王」王雲怡接受專訪。（圖／翻攝慧眼看天下）

 

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