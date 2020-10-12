防疫補貼混亂...消促會怒：消防員沒得到應有待遇！消防署回應了

▲消防員辛苦協助防疫。（圖／資料照／翻攝台中市政府網站）

記者陳豐德、林昱萱／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發之後，不少第一線人員辛苦的投入防疫，而「消防員工作權益促進會」就在臉書粉專「搶救消防員」就提到，自從疫情爆發之後，消防員一直站在第一線守護各位，卻沒有得到應有的待遇。

消促會表示，「本會向各縣市會員蒐集現況後，公布22縣市防疫獎金，發現全部都由地方自行編列，中央分毫未出，出現同工不同酬的狀況，內政部次長已於年初表示，消防員屬於振興條例涵蓋於津貼發放對象，但至今卻毫無動作。」

消促會提出兩點聲明：

一、內政部應依法儘速向衛福部申請防疫獎金， 比照《執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點》只要 #經手防疫勤業務之人員均應給予獎勵津貼。

二、有鑒於各縣市防疫能量不一、疫情可控，為減輕消防員負擔，回歸日常救護與救災勤業務，應由衛福部盤點各縣市防疫能量，由中央給予協助。

消防署提出兩點回應：

一、依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第2條第1項及「衛生福利部疾病管制署因應嚴重特殊傳染性肺炎地方政府防疫動員計畫補助方案」規定，消防救護人員等從事防治相關工作人員均為防疫津貼發放的對象。

二、目前已有11個縣市發放津貼給地方消防人員，尚未發放的縣市均可依相關規定發給，內政部也尊重各地方政府依其權責處理，並會輔導地方協助其處理。

另外，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也表示，關於防疫補貼，都是由地方政府寫計畫書向中央申請「辦理居家檢疫與居家隔離者關懷服務事項」補助，沒有寫在計畫的縣市政府就是自行支應防疫補貼。