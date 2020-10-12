爆抄襲又複製貼上！國際影音平台前導計畫書惹議　李永得：沒看過

▲國民黨立委林奕華針對中央社承接「國際影音串流平台」前導計畫書內容，提出質疑。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部在7月宣告終止公視「國際影音串流平台」委託案後，目前委託中央社辦理，不過今（12）日國民黨立委林奕華提出質疑，中央社所提的前導計畫書中，竟有整段文字直接抄襲關鍵評論網，而且預算部分連「元」、「千元」單位都沒寫清楚。文化部長李永得坦承「沒看過此份計畫書」，但相關業務同仁有看過，承認計畫書確有疏失，會再改進。

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▲國民黨立委林奕華針對中央社承接「國際影音串流平台」前導計畫書內容，提出質疑。（圖／記者林育綾翻攝）

文化部「國際影音串流平台」前導計畫原本委託公視辦理，先前卻遭質疑過程有黑箱作業、淪為大外宣等爭議，文化部也緊急喊停，宣告終止該委託案。而上月21日公布，將由財團法人中央通訊社（中央社）承接辦理，已獲行政院核定預算共計3877萬7000元。

今（12）日立法院召開會議邀請文化部長李永得備質詢，立委林奕華提到，目前前導計畫第二預備金辦理非常著急，詢問李永得部長是否看過此份計畫書？李永得坦承沒看過，但是有相關業務同仁看過。林奕華表示，此計畫書要跟行政院申請，牽涉千萬甚至未來上億預算，「部長居然沒看過？」

▲林奕華質疑，計畫書中在預算部分，連「元」、「千元」的單位都沒寫清楚。（圖／記者林育綾翻攝）

林奕華進一步針對計畫書提出質疑，表示裡頭竟然有「整段文字」直接抄襲「關鍵評論網」上的文字；而且在預算部分，連「元」、「千元」的單位都沒寫清楚，還有像是人力配置，如委外籍約聘人員、正職人員部分，「文字幾乎一模一樣」。她質疑，這樣的計畫書居然沒人發現問題，還可以拿到這麼龐大的預算。

林奕華要求，文化部應在2週內對此到委員會進行專案報告，而李永得也表示，計畫書確實有疏失，將會改進。而立委萬美玲也質疑，通常要有緊急狀況才可以用到「第二預備金」，國際影音平台真有這麼急嗎？是否要規避監督？該如何確保平台不會受到政府操控？李永得回應，台灣的民主機制，就是最大保障，承諾「政府絕對不會下指導棋，會尊重專業」，而中央社的預算與決算都要送到立法院，不會有黑箱作業問題。

另外針對「大外宣」一詞質疑，李永得也說，只有共產主義國家才會有「大外宣」這樣的說法，其他民主國家像是韓國，大家都在做國際宣傳這件事，不會是大外宣。

▲文化部長李永得。（圖／記者屠惠剛攝）