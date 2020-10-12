蘋果發表後蘋概股能否受惠？郭明錤：取決於iPhone 12售價

▲iPhone 12即將登場。（圖／取自phonearena）

記者陳心怡／外電報導

蘋果將於本週舉行iPhone新機發布會，天風國際分析師郭明錤就指出，新機發布後能否能帶動供應鏈股價上漲，iPhone 12售價是關鍵，如果iPhone 12的售價低於iPhone 11 ，那蘋果供應鏈股價上漲機率高。

這次發表會預計將發表 4 款 iPhone ，分別是預計定名 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、以及 iPhone 12 Pro Max，郭明錤表示，這 4 款 iPhone 新機的出貨比例預估分別為 20%、40%、20% 與 20%，這意味著iPhone 12 是 iPhone 12 系列當中擁有最高出貨數量，也是最能帶動供應鏈商機的機種。

郭明錤指出，雖然 5G 是 iPhone 12 系列的關鍵升級條件。但是，因 5G 服務尚未普及，使得售價依舊是影響 iPhone 12 系列需求的最關鍵因素。

郭明錤並推演3種情景，牽動蘋概股走勢，如果iPhone 12的售價低於iPhone 11 （起始價699美元），預測iPhone新機發布會後供應鏈股價將持續上漲；第二，如果iPhone 12的售價較iPhone 11高出100美元以內，部分投資人可能先行獲利了結，採取觀望態度；第三，如果iPhone 12的售價較iPhone 11高100美元以上，則蘋果供應鏈股價將會修正。

另外，郭明錤指出，iPhone 12 系列出貨高峰將落在 2020 年第 4 季中期後，因此發售初期可能會因供應吃緊而錯過部分歐美旺季需求。