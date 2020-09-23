荖濃溪乾屍疑失聯22天周姓登山客　檢採DNA比對確認

▲屏東縣高樹鄉菜寮段溪床發現的乾屍疑高雄市周姓市民 。（圖／民眾提供、鞋子取自高雄市六龜救難協會理事長陳明華臉書，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局22日在屏東縣高樹鄉荖濃溪菜寮段溪床打撈上岸的乾屍，經里港警分局報請屏東地檢署檢察官23日上午驗屍，由於死者身上未找到任何身分證件，僅靠左腳上鞋子，懷疑是高雄市周姓市民，他於9月1日向親友表示要去登山卻失聯，已抽取乾屍身上血液與出面認屍的弟弟血液，做DNA比對，確認身分。





屏東縣消防局人員於昨天早上在高樹鄉菜寮段荖濃溪打撈上岸這具乾屍，交由里港警方處理，由於身上沒有任何可資證明文件，僅左腳還穿有一隻鞋子，警方以無名屍方式報請檢察官驗屍。

案經媒體披露後，住在高雄市楠梓區的周姓市民出面認屍，他表示，38年次的哥哥於9月1日早上說要去登山，結果就失聯，他曾向高雄市旗山警分局報案，請求協助。警方調閱失聯者的通聯紀錄，發現最後通話地點在高雄市六龜地區，據悉，當地救難單位獲報多次登山找人，但都未找到人。

他又說，胞兄育有3位女兒，和太太都住在美國人，在美國的女兒得知父親失聯，心急如焚，於24日趕回台灣找人，目前在居家檢疫中。而乾屍左腳所穿鞋子，和他哥哥當天登山所穿相同，他認為這具乾屍應該是他哥哥。

檢方為慎重，已採集他的血液和乾屍身上跡證，做DNA比對，以確定死者身分。

據悉，乾屍發現的溪床，位在高美大橋溪床，高美大橋橫跨荖濃溪，連接高雄、屏東兩市縣。橋名取自當地地名高樹與美濃開頭「高」、「美」兩字。警方表示，9月初，高屏山區曾下起大雨，如果乾屍確認是周姓市民，研判他從六龜失足後，遇到山區大水，被衝到發現地點，到少超過15公里，因此死亡時間應該超過10天。

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