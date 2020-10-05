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辣妹夜歸叫Uber竟遭狼司機掐脖圖性侵　猛踹胸口逃狼爪

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▲撿屍,迷姦,性侵,偷摸,睡著。（圖／記者黃克翔攝）

 ▲Uber林姓司機意圖性侵，遭被害人踹下車，二審判刑。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

20多歲的辣妹DJ飛紅（化名）2018年間到台北市東區夜店狂歡後，凌晨3點多叫了Uber，打算要回新北市中和住處。不料Uber林姓司機見飛紅醉倒在後座，竟趁機摸上後座，掐住飛紅脖子，強吻並脫褲意圖性侵，飛紅嚇醒，雙腳奮力踢踹，踹中司機胸口，司機被踹出車外才作罷。一審將林男判刑3年半，案經上訴，高等法院二審改判刑3年4月。可上訴。

判決指出，本案發生於2018年12月22日凌晨3時許，辣妹DJ飛紅離開夜店後，在台北市忠孝東路四段統領大樓前使用「Uber」APP程式叫車，打算返回中和住處。飛紅一上車就睡著，司機林姓男子開到目的地後，車子在原地等了20分鐘，林男發現飛紅完全醉倒在後座，竟見色心起。

林男下車打開左後車門（駕駛座後方）進入後座並將車門關閉，接著推倒飛紅並跨坐在她身上，伸出狼爪，這時飛紅驚醒，開始推打林男。林男不放棄，掐住飛紅脖子，並強吻飛紅頸部、伸手將飛紅褲子脫下。飛紅極力抵抗，出腳亂踹，一腳踹中林男胸口，林男吃痛，罷手從另一側車門爬出。

這時飛紅想打開車門逃出，但車門卻被鎖上。林男稍後進入駕駛座，將車輛開上高架道路，前往不詳地點。飛紅趕緊打電話向朋友求救，並揚言要立刻跳車；林男最後將飛紅帶回中和原地，留下飛紅後離去，飛紅隨即在朋友陪同下報警，事件因此爆發。媒體做出報導後，林男否認犯罪，還帶著行車紀錄器前往警局備案，但又說「記憶卡滿了」沒有錄下案發經過，之後更對飛紅提出誣告告訴。全案進入司法程序，由於檢警在飛紅脖子上驗出林男的唾液DNA，檢方依照「加重強制猥褻罪」提起公訴。

一審法院審理時，認定林男確實有罪，考量他在審判期間竟透漏開庭日期，使媒體在法庭外攔住飛紅採訪，造成二度傷害，因此一審將林男判刑3年6月。案經上訴，高院二審仍認定林男有罪，高院另外傳喚當時做出報導的記者，澄清消息來源乃是飛紅的前房東，並非林男放出消息，高院因此認為，林男為UBER駕駛，利用此機會犯罪，足以破壞社會大眾對於公共交通治安之信賴；此外他又否認犯罪，也未與飛紅和解取得諒解，並無悔意，且飛紅因此而情緒崩潰，之後又至身心科診所醫療，可見她身心受創非輕，因此高院仍將林男判刑3年4月。可上訴。

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