川普「手貼神秘OK繃」最新病況曝！　專家：過去48hrs曾接受處置

▲ 川普手背貼的東西引人關注。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國總統川普10日出席白宮公開活動,引發外界對於「超級傳播大會」再度爆發的疑慮,但根據美國白宮醫師康利稍早公布最新備忘錄,川普已不具傳播風險。只不過,他被媒體捕捉到手背貼的東西相當類似OK繃,不排除他仍在接受治療的可能性,且政府迄今仍避談川普最新的病毒檢測結果,身體確切狀況成謎。

CNN報導,依據康利(Sean Conley)10日晚間公布的最新備忘錄,川普符合疾管局(CDC)的安全結束隔離標準,且當日上午的核酸檢測(PCR)樣本顯示,他已不對他人產生傳播風險,距離首次出現症狀已有10天時間,如今超過24小時沒有發燒,症狀均有改善。康利說,「經多次先進測試,沒有證據顯示(川普體內)病毒仍在持續複製。」

JUST IN: Dr. Sean Conley says Trump “is no longer considered a transmission risk to others” based on a PCR test conducted this morning pic.twitter.com/zWiLvaLCRb