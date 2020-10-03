酒店正妹「重聽」慘被打槍　為生活下海日接10客：這個不用說話

▲女子（右1）為了家計問題到酒店上班，但因重聽遭客人打槍，最後只能黯然下海接客。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子，因從小雙耳重聽，為了家計問題到酒店上班，但卻因聽不到客人說話，雖然頗具姿色但仍遭客人投訴、打槍，最後只能到萬華當應召妹，日前警方兵分多路攻堅逮人，發現只有該女為台灣籍，一問之下才知女子坎坷過往。

警方日前在萬華某大樓內，逮捕17名應召妹賣淫，其中1名28歲的台灣籍女子（化名：花花）也被查緝到案，該集團主要以15分鐘1千5百元的價格，提供快餐服務，訊後依花花與其餘賣淫女子均依照社會秩序維護法函送法辦。

警方發現，應召妹多數為外籍人士，但其中花花竟是台灣籍女子，且姿色不錯、面容姣好，最後詢問之下才發現，花花小時候染上病毒，造成雙耳受損有嚴重的重聽，平常別人要大聲講話才聽得到。

花花原本為了生計跑到中山區的酒店上班，但面對包廂內的音響太吵雜，且聊天聲音此起彼落，根本聽不到客人再說甚麼，久而久之就被不知情的客人投訴，最後無奈只能下海賣淫。

警方調查，花花因為面容姣好、姿色漂亮，所以慢慢的有許多尋芳客固定上門，最多一天可以接10名客人，但仍遭警方查緝到案，最後依法函送法辦。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

【相關新聞】

萬華應召站被抄...2對男女尷尬穿衣 小姐有練過「很快讓客人投降」