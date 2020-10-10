祝賀雙十國慶！　民眾黨：堅信國是中華民國、家是台灣

▲台北市長柯文哲參加109年台北市國慶升旗暨慶祝活動。（圖／記者袁茵攝）

記者蘇晏男／台北報導

今天是雙十國慶，台灣民眾黨10日不僅祝賀中華民國生日快樂，也強調他們堅信「國是中華民國，家是台灣」。

民眾黨在臉書指出，台灣民眾黨以台灣為名，以民眾為本，在雙十節的這一天，也會謹記為自由民主奮鬥的精神。

民眾黨強調，他們堅信，「國是中華民國，家是台灣」，而他們的台灣價值就是「自由、民主、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營」等普世價值在台灣的具體實踐。

民眾黨還說，「無論我們怎麼稱呼自己、有什麼樣的背景，我們都會共同記得我們為『民主自由』堅持的理想，而在這片土地上生活的人們，有不同的過去，但我們有共同的現在，而我們也希望能夠走向共同的未來。中華民國，生日快樂。」

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