美國警察「膝壓」9個月黑人孕婦！30秒影片瘋傳　她臉貼地遭擺弄

▲女子懷有9個月身孕。(圖/翻攝自推特)

記者蔡儀潔/綜合報導

美國再出現因警察執法爭議而引發的示威。密蘇里州堪薩斯市(Kansas City)懷孕9個月的黑人孕婦托林斯(Deja Stallings),9月30日被拘捕時,竟遭一名警察跪在背上!影片在網絡流傳後,民眾已超過連續5天在市政廳前抗議。

綜合外電報導,事發於堪薩斯市一個加油站附近,網上片段顯示,黑人孕婦當時臉部朝下趴倒在地,一名警察跪在她的背上,用膝蓋抵在她背部和臀部的位置;警察之後伸手拉她的右臂,讓她艱難地坐起來;期間周圍的人情緒激動高喊「她懷孕了!她懷孕了!」,警方卻不為所動。

▲警察膝壓懷孕9個月黑人孕婦。(圖/翻攝自推特)

當地警方10月7日發佈聲明,還原事情經過,當時加油站一名保安9月30日晚報警,稱現場有15至20個人因金錢糾紛在店內打架。警方在10時49分抵達現場後,這名孕婦和另外一名男子嘗試把嫌犯從警察身邊拖走,於是逮捕她。

對於跪壓孕婦的舉動,警方解釋道,由於她用身體抵抗,警員才把她按在地上。

據悉,這名女子現年25歲,名為斯托林斯(Deja Stallings),已懷孕9個月。CNN引述她的律師斯特西·肖(Stacy Shaw)說法,稱斯托林斯目前背部出現神經問題,還有一大塊瘀傷,她去過2次醫院,所幸胎兒沒因此事受傷。

不過消息傳出後引發民眾不滿,示威者連日在市政廳外抗議,包括斯特西·肖,他們要求警察局長史密斯(Richard Smith)辭職,以及要求市政府把警局一半的預算用於市內黑人社區的社會服務。不過警局回應稱史密斯不會辭職。

@NBCNews @CNN @TheRevAl here is a police officer in Kansas City with the knee on the back of a pregnant mother due 10/9. She is almost due. pic.twitter.com/l0pRwy8t7L