美國警察「膝壓」9個月黑人孕婦！30秒影片瘋傳　她臉貼地遭擺弄

▲女子懷有9個月身孕。（圖／翻攝自推特）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國再出現因警察執法爭議而引發的示威。密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）懷孕9個月的黑人孕婦托林斯（Deja Stallings），9月30日被拘捕時，竟遭一名警察跪在背上！影片在網絡流傳後，民眾已超過連續5天在市政廳前抗議。

綜合外電報導，事發於堪薩斯市一個加油站附近，網上片段顯示，黑人孕婦當時臉部朝下趴倒在地，一名警察跪在她的背上，用膝蓋抵在她背部和臀部的位置；警察之後伸手拉她的右臂，讓她艱難地坐起來；期間周圍的人情緒激動高喊「她懷孕了！她懷孕了！」，警方卻不為所動。

▲警察膝壓懷孕9個月黑人孕婦。（圖／翻攝自推特）

當地警方10月7日發佈聲明，還原事情經過，當時加油站一名保安9月30日晚報警，稱現場有15至20個人因金錢糾紛在店內打架。警方在10時49分抵達現場後，這名孕婦和另外一名男子嘗試把嫌犯從警察身邊拖走，於是逮捕她。

對於跪壓孕婦的舉動，警方解釋道，由於她用身體抵抗，警員才把她按在地上。

據悉，這名女子現年25歲，名為斯托林斯（Deja Stallings），已懷孕9個月。CNN引述她的律師斯特西·肖（Stacy Shaw）說法，稱斯托林斯目前背部出現神經問題，還有一大塊瘀傷，她去過2次醫院，所幸胎兒沒因此事受傷。

不過消息傳出後引發民眾不滿，示威者連日在市政廳外抗議，包括斯特西·肖，他們要求警察局長史密斯（Richard Smith）辭職，以及要求市政府把警局一半的預算用於市內黑人社區的社會服務。不過警局回應稱史密斯不會辭職。