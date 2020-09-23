紐約、西雅圖、波特蘭成「無政府主義」地區！　美司法部威脅削撥款

▲美國示威種族示威遊行已持續數月。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合外電報導

種族示威遊行已持續數月，美國司法部21日將紐約市、西雅圖和波特蘭列為「無政府主義轄區」，稱其縱容街頭暴力，並威脅扣起聯邦撥款。司法部長巴爾（William Barr）表示，當公民的安全未獲保障，不可以浪費納稅人的金錢。不過3位市長發佈聯合聲明，指是川普政府在玩弄政治。

▲示威抗議仍在美國上演。（圖／路透）

司法部表示，3個市政府放任混亂，縱容暴力和破壞，阻止執法人員執行職務，危害應受保護的無辜民眾，包括試圖和平集會示威的民眾，因此不能允許在民眾安全未受保障的情況下，浪費聯邦稅收。有關條件包括司法管轄區是否禁止警察插手從廣泛或持續暴力或破壞恢復秩序，以及城市是否剝奪警察權力或削減警察撥款。

▲佛洛伊德之死(George Floyd)引爆全美怒火。（圖／路透社）

司法部指出西雅圖示威者設立「佔領國會山抗議運動」的自治區；波特蘭的示威持續百日，有人破壞公物、製造混亂甚至殺人；紐約市5個行政區的槍擊案數目大幅增加。

▲紐約市長白思豪（Bill de Blasio）。（圖／達志影像／美聯社）

實際上，自黑人佛洛伊德今年5月遭警員壓頸後死亡，觸發了持續至今的全美反種族歧視示威。分析認為，川普政府此次針對三市的行動是試圖提升法治形象，爭取連任。

不過，紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）、波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler）和西雅圖市長杜肯（Jenny Durkan）發表聯合聲明，指聯邦政府的做法是出於政治目的和違反憲法，是川普在玩弄政治遊戲。