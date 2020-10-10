機車族籲取消待轉！專家搖頭：直接左轉撞車「死亡、重傷高2.7倍」

▲百名騎士反對台中大智路口設置待轉區，當街進行「待轉大富翁」。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

機車族爭取路權，呼籲取消待轉，還在各地發起「待轉大富翁」表達抗議。不過統計數據顯示，若不經待轉就直接左轉，卻撞到對向汽車，死亡率高達1.39％、重傷住院機率約20％，較汽車直接左轉撞到機車的傷害機率分別多了2.7倍到1.3倍。

台北醫學大學公衛學院串聯2003年到2015年警政署交通意外事故數據和健保資料庫，分析比對發現，若機車直接左轉與對向的直行汽車對撞，死亡率與重傷住院機率均會增加，除此之外，創傷部位如頭部、頸部、胸腹部，比汽車左轉撞到對向而來的機車導致受傷的機率，分別多出58％、20％、73％。

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▲「機車待轉區」是台灣首創，剛開始由台北市試辦，後來逐漸推廣。（圖／記者李忠憲翻攝）

北醫大傷害防治研究所教授白志偉研究團隊指出，根據交通法規，直行車輛的路權比轉彎車輛大，轉彎車按規定需禮讓直行車。

他進一步闡述道，汽車直行有較大路權、車速也較快，如果撞上要左轉的機車，騎士死傷狀況往往嚴重，死亡率約1.39％；反之，若機車直行（路權較大）撞到準備左轉的汽車，雖然這類事故數量多，但重傷的比例少很多。

白志偉表示，雖然機車待轉區讓騎士們得多花時間左轉，但以統計數據來看，機車直接左轉若遇上車禍，騎士死亡或重傷的機率，遠高於直行時被左轉汽車撞到，騎士們到待轉區等候左轉會比較安全。