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國慶晚會基隆登場！港警出動偵爆犬+無人機攔截槍全面維安

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▲國慶晚會在基隆登場 基隆港警出動偵爆犬、防爆車全面維安滴水不漏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國慶晚會在基隆登場，基隆港警全面維安滴水不漏。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「2020民主台灣自信前行」國慶晚會將於9日下午5時30分，在基隆港西四碼頭盛大登場，基隆港務警察總隊為確實維護晚會安全，事前即縝密規劃維安勤務，會場碼頭旁海域備置警艇、巡防艇及救生艇各2艘加強警戒，以確保勤務順利圓滿。

國慶晚會首度移師基隆舉辦，今晚將有僑胞、僑生與民眾上萬人到場參與，維安工作以最高規格進行，基隆港務警察總隊針對會場周邊全面實施場檢，請來新北市政府警察局4隻偵爆犬支援，可以在複雜環境內，察覺有無可疑物品，讓安檢多一道把關。

▲國慶晚會在基隆登場 基隆港警出動偵爆犬、防爆車全面維安滴水不漏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆港務警察總隊針對會場周邊全面實施場檢。

基隆港務警察總隊表示，申請保安警察第一總隊維安特勤隊等警力及裝備，全力加強現場安全檢查、毒物、爆裂物及其他違禁品偵蒐、執行反恐任務、治安事件疏處及交通秩序維護。

有鑑於無人空拍機已十分普及，基隆港務警察總隊提醒民眾未事前申准，於商港區域內進行無人機飛行作業均屬違法，該總隊於晚會現場預置無人機攔截槍2具，以防無人空拍機影響晚會及維安工作。

由於國慶晚會參與人數眾多，基隆港務警察總隊籲請欲前往參加活動的民眾，請配合相關交通管制措施，並配合大會規定佩戴口罩、勿攜帶超過50公分以上提包、長柄狀物等違禁品，依照主辦單位工作人員引導，依序排隊配合安檢憑票進場，共同讓晚會順利成功圓滿舉行。

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▲國慶晚會在基隆登場 基隆港警出動偵爆犬、防爆車全面維安滴水不漏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆港務警察總隊於晚會現場預置無人機攔截槍2具。

▲國慶晚會在基隆登場 基隆港警出動偵爆犬、防爆車全面維安滴水不漏。（圖／記者郭世賢翻攝）

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