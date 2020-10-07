▲國慶晚會9日在基隆登場，交通、交管、停車資訊一次看。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「民主台灣．自信前行」國慶晚會，9日下午4時到晚上10時將於基隆港西四碼頭盛大登場，港西街（中山一路民治平交道口至港西街公車總站），禁止一般車輛進入及路邊停車；中山二路36巷以北，黃線開放路邊停車，人行道開放單排機車停放；中山一路靠海側（基隆車站北站至民治平交道），停車格取消。基隆市政府籲請民眾配合相關交通管制措施。

基隆市政府呼籲民眾以搭乘大眾運輸工具前往會場，搭乘台鐵者，在基隆車站下車後，從北站出口，沿港西街步行約三分鐘可到，而從南站出口，沿中山一路經港西街，步行約十分鐘可到會場；搭基隆市區公車，可於公車總站下車，步行前往約六分鐘到達。

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▲109年國慶晚會免費接駁車資訊。

搭乘國道客運的民眾，搭國光客運1800（市府轉運站）、1802（捷運中山站）、1813（台北火車站），於基隆海洋廣場下車，步行前往約八分鐘；搭大都會客運2088（市府轉運站），於電力公司下車步行約十八分；搭乘首都客運1579（圓山轉運站上車），在基隆市政府下車後，步行前往約十八分。

活動當天亦提供循環免費接駁車下午4時至晚上10時，有田寮河線（公車總站-六合停車場）、中山線（成功市場-14號碼頭），敬請多加運用。相關交通資訊，可上國慶晚會官網查詢。

另外，10月9日基隆市路邊暫停收費路段，包括中船路、安樂路一段、基金一路208巷、中正路、安一路、中山一、二路、南榮路丙段、實踐路，將從當天上午9時起至下午5時暫停收費。

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▲109年國慶晚會活動交通疏導。

▲109年國慶晚會活動交通管制，搭乘大眾運輸工具資訊。