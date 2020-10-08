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基隆山海城串聯再造二階段啟動　林右昌：2021年將翻天覆地改變

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▲基隆山海城串聯再造二階段啟動 林右昌：2021年將翻天覆地改變。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆山海城串聯再造二階段啟動，林右昌：2021年將翻天覆地改變。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「基隆山海城串聯再造計畫」第二階段第一工程，將海洋廣場延伸，打造親水平台及觀景階梯，8日於海廣截流站，由市長林右昌和營建署長吳欣修、立委蔡適應與多位議員見證開工，預計2021年9月底，將可從西岸城際轉運站，一路經過海洋廣場銜接東岸地標豎梯，上到主普壇前，完成山海城串聯。

林右昌表示，基隆現正經歷五十年來，同時也是全台最大城市改造計畫，在這過程中實踐地方政府與中央的全面協作，主導城市發展，完成城市改造，也把基隆港岸水際空間解嚴，這讓基隆城市空間與尺度變更不一樣，五年多來市府團隊逐步實踐，他相信未來是全台城市發展典範，對規劃設計界更有啟發。

▲基隆山海城串聯再造二階段啟動 林右昌：2021年將翻天覆地改變。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市長林右昌和營建署長吳欣修、立委蔡適應與多位議員見證開工。

「基隆將有翻天覆地的改變!」，林右昌指出，這項工程要在旭川河口，增建人工平台，把海洋廣場增大銜接到東岸、未來的郵輪廣場，外地遊客日後從城際轉運站出來，步行經國門廣場、海洋廣場，銜接郵輪廣場，無縫接軌地到達郵輪旅客大樓。

林右昌表示，這裡日後會變成新的眺望郵輪景點與打卡熱點，我們要求這項工程，在明年城際轉運站完工同時也串接完成。此外，「希望之丘」地標豎梯，整體工進微幅超前，十月中將進行第一根鋼構組立，今年底可看到結構面貌，預計明年六月底前完工啟用。

▲基隆山海城串聯再造二階段啟動 林右昌：2021年將翻天覆地改變。（圖／基隆市政府提供）

▲廣場完工後，將提升臨港水岸空間體驗，縫補港區與東岸景點間串連系統。

都發處表示，這項總工程經費7450萬元，工程預計於2021年9月完工。該廣場完工後，將提升臨港水岸空間體驗，縫補港區與東岸景點間串連系統，提供更舒適臨港場域與步行經驗。

後續將再延伸至刻正整建的東岸郵輪中心，打造東岸「郵輪廣場」，預計再投入1.8億元，屆時從西岸經火車站、轉運站一路到東岸的人本親海空間，不但提供更優質郵輪及觀光服務，更將基隆市中心提升為國際海港城市，呈現國家門戶的新面貌。

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▲基隆山海城串聯再造二階段啟動 林右昌：2021年將翻天覆地改變。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆山海城串聯再造二階段啟動 林右昌：2021年將翻天覆地改變。（圖／基隆市政府提供）

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