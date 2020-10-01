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「綠色採購模範生」中國人壽花7173萬元愛地球　新建案大量採用綠建材

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▲中國人壽支持環境永續，落實購買綠色產品，今年首度獲得國家級表揚，成為「綠色採購及綠色消費推廣績優單位」，獲環保署副署長沈志修（圖左）頒發獎狀。（圖／中國人壽提供）

▲中國人壽支持環境永續，落實購買綠色產品，今年首度獲得國家級表揚，成為「綠色採購及綠色消費推廣績優單位」，獲環保署副署長沈志修（圖左）頒發獎狀。（圖／中國人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

近年全球面臨劇烈的氣候變遷，壽險業者積極為氣候變遷減緩與調適貢獻心力。根據統計，中國人壽2019年綠色採購金額高達7173萬元，年成長164%，尤其台北學苑新建開發案，更採用大量綠建材，並取得黃金級候選綠建築證書，具體實踐對友善環境的承諾。

聯合國政府間氣候變遷小組（IPCC）已明確指出，最快2030年，地球將升溫超過1.5度，且氣候變遷所帶來的相關風險，也連續多年被世界經濟論壇發布的《全球風險報告》視為最大危機。

中國人壽今年首度獲得行政院環保署表揚，成為「綠色採購及綠色消費推廣績優單位」。中國人壽總經理黃淑芬表示，中國人壽積極推動友善環境，並將其視為是永續價值之一，尤其深知氣候變遷可能帶來的衝擊是巨大且複雜，因此持續落實綠色採購等各項作為，優先採用環保標章產品，以降低環境衝擊。

中國人壽目前透過購買「低污染、省能源、可回收」的綠色產品，並持續號召參與世界關燈日、世界地球日等活動，也傳遞各種環保觀念給予同仁，更規劃藉此內化到企業日常營運，例如透過EDM方式，教導同仁認識國內的各項綠色標章，以落實綠色消費。

此外，中國人壽也推動數位金融達到節能減碳的效果，以及間接降低可能對環境造成的影響及負擔，像全面推動綠色服務流程，包含E-notice、E-service、電子保單及行動投保後在內，共計節省用紙餘430萬張。

黃淑芬強調，中國人壽響應聯合國「永續發展目標」（SDGs），積極將氣候變遷治理融入營運策略中，建立完善管理機制，尤其主動公開簽署「支持氣候變遷相關財務揭露」（TCFD），成為支持企業，未來仍會關注氣候變遷與永續發展帶來的風險與機遇，持續為友善環境盡一份心力。

 

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