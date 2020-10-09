朱立倫籲走出小圈圈　暗指「黨內最強」但社會不認同仍沒希望





▲韓國瑜、朱立倫。（合成圖／ETtoday資料照）



記者羅婉庭／台北報導

國民黨部分黨員深信風水，近日中央黨部因此做了修繕，對此，前新北市長朱立倫9日表示，所有黨員應該更努力擴大支持基礎，如果只侷限在小圈圈或這棟大樓裡是走不出來的。對於明年黨主席選舉，朱立倫意有所指地說，「黨內支持再怎麼強，即使全黨都持你，但沒有得到社會的認同，這個黨還是沒有希望」。

國民黨中常委江碩平日前表示支持黨部搬遷計畫，因國民黨八德大樓風水路沖，黨部大門前兩隻鎮煞的石獅子眼珠不見了，被稱是「有眼無珠」，將會讓國民黨未來無光，已請師傅修補，也有命理師也警告，二樓清空的規劃不妥，恐會有「攔腰斬」煞氣。

朱立倫說，國民黨大家共同努力，開拓支持民眾、多往外走，不用在意風水問題，大家應該更努力讓支持基礎擴大，如果只侷限在小圈圈或這棟大樓裡面，是走不出來。

針對媒體民調，朱立倫在明年黨主席選舉中支持度最高，朱立倫回應，他只關心藍營支持度能否提高，即便小圈圈裡面的人全部都支持你，在大選中你也不可能當選、不可能執政，國民黨所有黨員都要有這樣的雄心壯志，爭取社會更多支持，爭取更多年輕世代的認同。

朱立倫表示，國民黨過去花太多時間在討論黨內的事情，這沒有意義，在黨內再怎麼強，即使黨員全部都持你，但沒有得到社會的認同，這個黨還是沒有希望。