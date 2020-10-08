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我有兩個媽媽！台灣第一本女同志家庭繪本　改編真人真事

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▲▼台灣首本「女同志家庭」繪本！《我有兩個媽媽》尖端出版社發行。（圖／尖端出版）

▲台灣首本「女同志家庭」繪本誕生！《我有兩個媽媽》由尖端出版社發行。（圖／尖端出版

記者林育綾／台北報導

一個家庭有兩個媽媽，真的很奇怪嗎？台灣第一本以「女同志家庭」為主題的原創繪本誕生了！《我有兩個媽媽》由尖端出版發行，作者劉育豪老師和知名外科醫師劉宗瑀（小劉醫師）首度合作，改編自真人實事，試圖以孩子能理解和接受的語言，讓更多人了解同志家庭的存在，期望讓多元家庭型態的孩子也能自在生活。

▲▼台灣首本「女同志家庭」繪本！《我有兩個媽媽》尖端出版社發行。（圖／尖端出版）

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▲《我有兩個媽媽》繪本，改編自真人實事。（圖／尖端出版）

劉育豪是高雄市港和國小教師，也是高雄性別公民行動協會理事長，長期以來致力推動性別平等、環境永續、人權普及等三大議題，受到募資繪本《萌萌與他的恐龍朋友》系列的啟發，進而動筆寫下《我有兩個媽媽》的故事。

而此次擔任「繪者」的劉宗瑀（小劉醫師）是知名外科醫師，她長期關注性別平等教育議題，特地在繁忙的值班空檔，為這部作品重拾畫筆，以質樸又富有想像力的水彩插畫，畫出四季更迭的背景、無處不在的自然元素，帶出生命是萬物包容，宇宙富含著愛的主題。

▲▼台灣首本「女同志家庭」繪本！《我有兩個媽媽》尖端出版社發行。（圖／尖端出版）

▲《我有兩個媽媽》以孩子們最熟悉的校園情景為導引，透過故事裡孩子們的問題，帶入同志家庭的真實生活樣貌。
（圖／尖端出版）

由於2019年5月24日同性婚姻合法化後，勢必有越來越多同志家庭的孩子將進入校園、走入社會，他們試圖以孩子能理解與接受的語言，開啟社會上多數人對同志家庭的了解與對話，期盼讓多元家庭型態的孩子也能自在生活。

無論是單親家庭、新住民家庭、重組家庭，或者同志家庭，各種不同的家庭型態原本就存在於台灣社會中，故事裡除了針對「兩個媽媽怎麼結婚」的問題做討論外，對於家庭裡的家事分配、工作職業，還有像「什麼是女同志？」、「兩個媽媽怎麼生小孩？」等問題，都盡可能以簡單易懂的方式讓孩子理解。

繪本中強調，無論是顏色、職業、或是家庭身分，都不該因性別而受到差別對待，平等看待兩性，才能學習尊重與包容每個人與生俱來的特質。不以性別定義愛與家庭，「付出與關懷」才是家的本質。

▲▼台灣首本「女同志家庭」繪本！《我有兩個媽媽》尖端出版社發行。（圖／尖端出版）

▲面對「同婚議題」，有人贊同當然也會有人提出質疑，在民主自由的社會環境中，每種顏色都應當被尊重。
（圖／尖端出版）

尖端出版也表示，這本書要講的核心價值很簡單，作者並沒有要化約為「同志家庭亦是一般普通家庭」如此直線的道理。重點在於，希望讓更多教育工作者看到「多元家庭」實然存在，並促進如何在班級、校務經營中好好應對的思考。同性婚姻已成事實，來自同志家庭的孩子必然陸續現身於校園，如何認真以對包括當事人和其他同儕等所有學童，是不容迴避的議題。

另也提到，在民主自由的社會環境下，表達不同的意見與聲音本就是每個人的自由，但試著理解並尊重與自己不同的人事物，也是孩子在成長過程中必須學習的。「認識同志家庭，並不會改變孩子的性傾向，只會給予孩子更多同理心的練習；彩虹之所以美麗，便是真誠映照出太陽光中的所有顏色，只有在每種顏色都被尊重後，才能完整彩虹的樣貌。」

▲▼台灣首本「女同志家庭」繪本！《我有兩個媽媽》尖端出版社發行。（圖／尖端出版）

▲《我有兩個媽媽》繪本也將舉行分享會。（圖／尖端出版）

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