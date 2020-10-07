中衛口罩限時3天加開特賣　MIT再推5款經典色一次滿足

▲醫療口罩款式多元，有廠商推出一盒包含5款經典色，一次滿足多色需求。（圖／翻攝自PChome 24h購物）

記者洪菱鞠／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，接著又將面臨秋冬流感季節，更要做好防疫措施。目前國內的醫療口罩穩定供應，能夠挑選的款式也越來越多，像是一盒包含5款經典色，可一次滿足多種特殊色需求，此外，熱度始終不減的中衛口罩，近期電商通路不僅限時加開限量搶購，還推出只送不賣的雙十紀念口罩，另有MIT醫療口罩限定下殺299元，買起來省荷包。

PChome 24h購物持續開賣多款醫用口罩，包含美德、寶島、宏瑋、台灣國際生醫、順易利、CAiRE艾可兒等，並有特殊款提供選購，其中特別的是，站上推出CAiRE艾可兒5色彩色醫用口罩，內含黃、綠、藍、粉、紫等5款經典色，單盒50片售價699元，一次滿足多款式需求，同時亦有時尚豹紋款，共有粉、橘、黑3色可選。

東森購物網開賣淨新、宏瑋、永猷、昆陽、格安德GRANDE、台灣巧護士等多款MIT成人及兒童醫療口罩，除了單盒出售，亦推出包含防護墊、收納盒、防護眼鏡、草本茶樹噴霧等組合，最低售價465元起。此外，站上另推出獨家口罩特惠組，搭配日用品、酒精濕巾、眼妝或小家電等，超值價限時1折起。

▲中衛特殊色口罩及雙十紀念口罩。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物近期加碼數款MIT醫療口罩，包含3色福德口罩、清新宣言、Flexi-Aid菲德、麥迪康，即日起至10/10，天天限時特賣限量釋出，10/8當天更推出福德好罩單盒下殺299元，同時在凌晨1:20加開提供中衛口罩天空藍、潮橘、酷黑、軍綠、迷彩，共5色讓消費者選購，此外，10/10於臉書粉絲專頁參加國慶口罩抽獎活動，有機會獲得只送不賣、超級限量的中衛雙十紀念口罩。蝦皮超市也於每天17:00開賣口罩，購買單盒還可享超商取貨免運。

淘寶台灣於10/5～10/9期間提供美德、宏瑋、台灣國際生醫、北極熊等醫療級口罩，單盒50入，售價300～439元不等，新用戶下單可再現折100元，此外，也再推出中衛口罩限時限量販售，分別於10/7、10/10兩天早、晚10點開賣，釋出顏色有天空藍、軍綠、深丹寧、櫻桃紅，不過每個時段僅上架一款。