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苗栗男「6公分肝膿瘍」久治不癒　切片檢驗竟是肝內管癌作祟

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▲許男因肝內管癌（下方紅圈處）影響，導致肝膿瘍（上方紅圈處）無法治癒。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲許男因肝內管癌（下方紅圈處）影響，導致肝膿瘍（上方紅圈處）無法治癒。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名許姓男子（65歲），本身有糖尿病、BC型肝炎帶原與肝內管結石的病史，因有6公分大的肝膿瘍，2個月前開始在其他醫院接受靜脈注射、口服抗生素及引流管引流治療，但在拔除引流管後出現發燒、寒顫的情形，被緊急送到大千綜合醫院急診。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林裕鈞表示，許男本身有肝內管結石的病史，加上積極治療後仍無法痊癒的肝膿瘍，由此研判會有肝內管癌以及腸胃道癌症轉移的可能性，經核磁共振與超音波掃描後發現，許男除了原本右下葉的肝膿瘍之外，左葉也發現1處2.4公分的腫瘤，在切片化驗後確診為肝內管癌，並接受手術切除。

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▲林裕鈞建議，肝內管癌的高風險族群一定要定期追蹤檢查，以防肝內管癌的發生。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲醫師林裕鈞建議，肝內管癌的高風險族群一定要定期追蹤檢查，以防肝內管癌的發生。（圖／記者黃孟珍翻攝）

林裕鈞指出，肝內管癌的危險因子有許多，其中包含食用未煮熟的淡水魚而感染中華肝吸蟲、肝內管結石、長期暴露於環境毒素中（如：聚氯乙烯和戴奧辛）、BC型肝炎帶原、肝硬化、糖尿病、肥胖、抽菸酗酒、慢性膽管炎等。

林也建議，民眾若有治療4週以上仍然無法痊癒的肝膿瘍，建議抽血檢驗腫瘤指數、接受大腸鏡檢查、安排進階的影像掃描，並視情況進行肝切片病理化驗，才能研判有無潛藏其他病因；民眾若是屬於危險族群，應定期追蹤檢查，如果有肝內管結石，可與醫師討論接受膽管鏡取石或預防性的部分肝葉切除，以防肝內管癌的發生。

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