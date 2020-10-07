解放軍廣播音檔曝光！　直呼「台灣地區」勿干擾例行訓練

記者劉亭／綜合報導

解放軍7日清晨再次現身台灣西南空域，我空軍升空攔截並以廣播驅離。解放軍罕見廣播回應音頻曝光。解放軍人員以「台灣地區」稱呼我國，並表示正在進行「例行訓練」。

從曝光的音頻中可聽見，「台灣地區，我們是中國人民解放軍，正在進行例行訓練，請不要干擾我正常行動」。據了解，這是解放軍軍機第一次對台軍廣播給予回應。

▲運8反潛機。（圖／國防部提供）

國防部6日晚間指出，共軍今派遣1架運8反潛機侵擾我西南防空識別區，國軍派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，並以廣播驅離及防空飛彈追監，而這也是10月以來，第四次共機擾台防空識別區。

根據軍方近期公布共軍的公開資料，9月16日至10月6日共有52架次擾台，依序為9月16日，運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次；29日運8反潛機2架次；10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次。