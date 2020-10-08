新北男偷萬元腳踏車賣4千　失主兒：都是他害我們遲到

▲新北男缺錢吃飯竟偷腳踏車上網拍賣，失主領回時，兒子傻報眼「都是他害我們遲到」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

新店1名慣竊因缺錢吃飯，竟然3度跑到北市偷腳踏車，再將腳踏車拍照貼到拍賣網站販售，每台要價1、2萬的腳踏車只賣4千元，警方最後在萬華一帶將人逮捕，失主帶小孩來領車時，小孩忿忿不平地說，「都是他（嫌犯）害我遲到。」

警方調查，40歲的王姓男子，8、9月間在北市陸續偷走3台腳踏車，並將其中2台張貼在拍賣網站，將高價腳踏車隨意變賣換現金，最後警方於9月29日在西寧南路鎖定王嫌逮人，訊後依照竊盜罪嫌將王嫌移送法辦。

失主到警所領回腳踏車時，向警方表示當天要載小朋友上學，下樓才發現腳踏車被偷，事後帶著小孩領回腳踏車時，小孩一見到腳踏車不斷拉著母親的手表示「這是我們的腳踏車」、「都是他（嫌犯）害我們遲到」。

王嫌向警方表示，因為缺錢吃飯，所以才從新店跑到台北市，利用工具破壞腳踏車鎖行竊，得知拍賣網站脫手利潤比較好，所以用手機上網賣車換現金。

警方表示，目前本市全般竊盜案件呈現逐年減少趨勢，本市2020年1至8月全般竊盜破獲數較去年同期增加163件，破獲率提升7.78個百分比，顯示本市防竊策略已見成效。

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