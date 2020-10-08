網友暴動啦！資生堂百年抗老科技神作「5G抗老拉提神霜」週年慶組68折太欠買

▲資生堂「拉提神霜」一周有感拉提、緊緻、亮采3大功效，讓網紅們紛紛列入週年慶必收清單。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

即將進入秋冬季節啟動抗老大作戰，為肌膚提供深度潤澤Keep在最美狀態的同時，更希望可以重返年輕時飽滿柔嫩的好膚質。近期許多網友都在瘋一款號稱集資生堂百年抗老科技大成的「拉提神霜」激抗痕亮采緊緻霜，主打「5G抗老、逆轉引力」，一周有感拉提、緊緻、亮采3大功效，更以4重科技達到5G抗老效果，解決女人肌膚老化的各種問題。隨著百貨週年慶陸續開跑，仔細算一算入手組合價竟可達68折，讓許多網紅頻頻直呼要列入週年慶必收清單。

▲網紅Tina、夢娜、Elaine、林欣推薦激抗痕亮采緊緻霜5G拉提超有感。

美麗也要升級5G抗老！激抗痕亮采緊緻霜突破逆齡極限

事實上，這款「拉提神霜」對多數資生堂鐵粉而言並不陌生，源自熱銷20年的全效抗痕系列，始終陪伴女性解決肌膚老化引起的問題，然而就像3C科技產品會隨著時代不斷進步，資生堂美容研發團隊也不間歇地精進產品成分、更新技術，效率升級至「5G」快速行動、即刻年輕才能逆齡超有感！

▲資生堂激抗痕亮采緊緻霜3大功效結合4重科技成分，解決年齡肌問題一週有感。

資生堂激抗痕亮采緊緻霜為肌膚帶來拉提、緊緻、亮采3大功效一週有感，並結合4重科技配方解決令人在意的年齡肌困擾，像是透過「獨家高感度傳遞科技」調理肌底、撫平修護，再以「紅花緊緻複合物」結合「原生激活科技」活化肌膚，緊緻輪廓線條重拾精緻小V臉，以及經典專利成分「VP8全效肌能配方」煥回肌膚白皙水潤亮采，完美解決女性因老化而生的肌膚鬆弛、彈力喪失及膚色黯沉等困擾，實現5G抗老逆轉引力突破逆齡極限。

▲每日保養最後步驟以激抗痕亮采緊緻霜搭配5G抗老按摩術封存美麗能量。

一抹緊緻彈潤！5G抗老按摩術對抗地心引力更加分

你有多久不曾好好感受自己的肌膚輪廓？透過一抹緊緻彈潤的激抗痕亮采緊緻霜，搭配5G抗老按摩術，以雙手的溫暖與美的願力，將保養精華確實地傳遞到肌膚深處吧！只要在全臉塗擦激抗痕亮采緊緻霜後，以食指置於在意的表情紋路，用手心緊緊向外及向上推展肌膚，幫助多種優異科技成分滲透淡化法令紋、木偶紋、眼周細紋等困擾，用於每日保養最後步驟就能封存美的能量。

▲激抗痕緊緻組：購買激抗痕亮采緊緻霜(豐潤)50ml，贈資生堂活妍淨泉露(豐潤型)30ml+激抗痕亮采緊緻霜(豐潤)15ml特價3,700元，約68折。

週年慶必收清單！入手激抗痕緊緻特惠組 實現與歲月抗衡的無上美肌

美人們每年10月前後必鎖定的百貨週年慶，今年資生堂也誠意十足地針對升級後新上市的「激抗痕亮采緊緻霜」推出「激抗痕緊緻組」超殺組合搭贈30ml資生堂活妍淨泉露喚醒肌膚潛能，優惠算一算大約68折，感受肌膚抗痕神力不得不推！

▲亮采緊緻組：購買激抗痕亮采緊緻乳液(SPF30) 75ml，贈資生堂深層潔膚皂LS 15ML+資生堂活妍淨泉露(豐潤)30ml+激抗痕亮采緊緻霜(輕盈)15ml，特價3,300元，約67折。

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此外，為讓更多愛美女性感受緊緻彈潤速效有感的拉提神霜魅力，激抗痕緊緻系列也有眾多組合優惠，像是「亮采緊緻組」以優惠價格激抗痕亮采緊緻乳液SPF30提供白天持續抗痕防護，贈送旅行組即使度假也放鬆肌膚持續Keep完美狀態。另外，資生堂也推出亮采緊緻眼霜組買正貨送小ml數，折扣價近6折，為美人們加強的眼周明亮感；而在家有感保養必推「亮采賦活組」，購買資生堂活妍淨泉露及激抗痕亮采緊緻霜(豐潤)50ml除了贈送同款小ml，再加贈激彈密晶球抗皺精萃、紅顏肌活露明星商品體驗版，實現與歲月抗衡，養出逆齡水亮光采的無上膚質的有感保養。

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