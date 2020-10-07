男總裁女副總香爐前「兩腳交叉緊貼」　法官看完傻眼…連寫9頁判決書

▲住在佛堂旁暗室的陳男與L女，衣衫不整步出房外的情景，全被監視器錄下。（圖／CTWANT提供）

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伊蕾林姓女董創辦人不願家庭遭人破壞，透過一連串蒐證向法院提告，法官從許多監視器影片中，看到她的丈夫、陳姓總裁和L女的一些「相處距離、內衣褲、兩腳交叉」，最後寫了9頁判決書，還給元配一個公道。

然而，林姓女董提告此舉卻惹怒L女，因公告「野狗及她不得進入大樓」提告公然侮辱罪，雖然當時女董已經控告老公和L女「侵害配偶權」，覺得自己更站得住腳，但遭起訴後，龐大的壓力卻讓女董幾乎天天寢食難安，直到今年9月中「侵害配偶權」官司勝訴，台中地院判處陳男與L女必須賠償林90萬元，她終於獲得安慰。

判決書指出，「被告L女在電梯內，面帶微笑持續往被告陳男臉龐靠近，至二人臉龐約僅5公分之距離，其行為舉止核與一般雇主及下屬間之互動方式顯有不同，反較接近情侶間之撒嬌嬉鬧。」

「L女將其白色內衣與陳男之藍色內褲堆疊一處，而衡以女性內衣及男性內褲均為相當私密之個人衣物，本院殊難想像一般異性雇主與下屬會將此等個人私密衣物放置一起。」

▲陸籍L女從門市人員轉為加盟主後，短短3年就擄獲伊蕾總裁陳男的青睞，進而參與採購業務。（圖／翻攝自L女臉書）



此外，判決書還說，「香爐前，（陳男與L女）二人之腳部有交叉之情形，可知二人當時之身體確實緊貼相擁」、「L女曾於該日在電梯內，伸手為陳男整理儀容」，因此法官認為「姑且不論被告二人實際上是否有同居在XX社區，上開情節已可證明二人有逾越一般異性普通朋友間之親密關係。」

從監視器影片，「雖難以分辨L女X年X月X日凌晨究竟有無進入陳男之房間過夜，本院綜觀上開其他事證，已可認定被告二人之關係較接近情侶之關係。」

談起法院的判決，林姓女董欣慰地說：「L女和我老公都說是出差洽談業務，是工作伙伴關係，還好法官從很多蛛絲馬跡，認為他們已經逾越一般關係，給了我這個元配一個公道。」

對此，本刊記者致電伊蕾陳姓總裁，他宣稱跟L女只是同事，欣賞L女能力才拔擢為副總經理兼採購，另就判決結果，「如果我心虛，何必裝攝影機（指監視器）？有很多斷章取義與誤解，會上訴。」

本刊記者轉述其妻兒喊話回家，陳姓總裁表示：「真心真意這麼講是好事情。我自尊心很強，夫妻關係冰凍三尺非一日之寒，一言難盡，但也會想和家人團圓。」「不過要取回經營權、處理公司股權等問題，我不會退讓。我要的不是多少金錢，是要拿回我的尊嚴。」

本刊記者請陳姓總裁代為詢問L女回應，遭陳男婉拒；透過臉書私訊L女，至截稿前仍未收到回覆。

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