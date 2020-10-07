3惡煞拿吸管戳熟女美臀　還用酒瓶打爆她男友的頭！鶯歌猛警英雄救美

記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌區一對情侶檔與友人在鶯桃路的小吃店飲酒作樂，沒想到外貌姣好的熟女遭到隔壁桌的3名酒客覬覦，其中一人還拿吸管偷戳她的臀部，甚至要求合唱一曲，熟女的男友見狀出言制止，沒想到3酒客火大拿起酒瓶猛砸，熟女的男友及另一名友人頭部撕裂爆血！鳳鳴所員警獲報到場，霸氣壓制鬧事的3人。

▲小吃店變全武行，趙男（紅圈處）拿酒瓶砸傷美熟女的黃姓男友，身穿紅衣的黃男之友人，起身推開趙男，但趙男的隨行友人也拿起酒瓶從後方攻擊，現場亂成一團。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，風韻猶存又散發仙氣的45歲洪姓女子，原本和黃姓男友及另一名男性友人在小吃店喝酒，沒想到遭遇隔壁桌的酒客騷擾，36歲趙男拿吸管戳她的屁股，還要求洪女陪他唱歌，黃男出言阻止說，「這是我女友，別這樣！」趙男扔了吸管默默坐回原位，過沒多久竟起身持酒瓶砸向黃男的頭，當場噴血讓店家看傻眼。

▲酒瓶變成傷人的武器，老闆娘見狀急忙報案。（圖／記者陳雕文翻攝）

黃男身旁的友人起身要阻止趙男的行為，趙男身後的兩名友人一擁而上，持酒瓶狂砸，導致黃男友人的頭部也掛彩。小吃店老闆娘見狀急忙報案，鳳鳴所巡佐余玉成率領員警到場，動手的3名酒客居然還想裝沒事閃人，經老闆娘指認，「就是他們3人動手傷人！」余員一個箭步便抓住趙男，趙男不願就逮，對余員怒吼五字經，下一秒被壓制在警車的引擎蓋上，模樣相當狼狽。全案依傷害、毀損、妨害公務罪偵辦。

▲黃男的友人被趙男一行人壓在牆角痛毆。（圖／記者陳雕文翻攝）

3名動手酒客事後跟當事人達成協議，傷害及毀損罪部分已私下和解，但趙男曾辱罵公務員五字經，新北地院處拘役10天，可易科罰金1萬元。

▼余員到場抓到鬧事的3人，帶頭鬧事的趙男竟對警嗆5字經，余員立即將其壓制在警車引擎蓋上。（圖／記者陳雕文翻攝）