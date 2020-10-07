63歲金礦董座娶美艷嫩妻！新娘超狂職業曝　網點頭：老總有品位　

▲63歲上市公司董事長娶38歲妻子。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

福建廈門紫金礦業63歲董事長陳景河與38歲妻子日前舉辦婚禮，現場影片隨後走紅網路，引發網友熱議。新娘在婚禮上動情發言，「真正的愛情能跨越、突破年齡的界限。」據悉，新郎是大陸最大金礦的老闆，上市公司市值超過1500億（人民幣，下同），新娘是經濟師、並購交易師。

網傳影片顯示，新娘在婚宴上發言說，「曾經我認為婚姻並不是必需品，知道我遇到了陳先生，他讓我相信了愛情，我們想用一段婚姻來證明，真正的愛情能跨越、突破年齡的界限，i'm so lucky！在對的時間遇到對的人。」面對愛妻的深情表白，站在一旁的新郎不斷綻放笑容。

對此，網友意味深長表示，「陳總要看得上我的話，別說年齡了，性別的限制我都能跨越」、「這絕對是真愛」、「愛錢可以突破年齡界限」、「有錢娶個什麼樣的多大的都不稀奇，沒錢才叫怪事」、「年齡不是差距，身高也不是」、「錢能突破的更多」。

▲婚宴現場照。（圖／翻攝自微博）

不過，也有網友出來為兩人打抱不平，「我只想說兩點，一、以新娘的學歷和職業，年薪至少百萬，二、是不是只有嫁給窮人，大家才會說她是嫁給愛情」、「別人郎才女貌，輪得到你這個妖怪來反對」、「新娘這麼優秀，老總還是有品位的，總比那些找網紅臉沒有正經職業的好」。

據維基百科，紫金礦業集團股份有限公司是一家在香港交易所上市的工業公司，主要業務是從事黃金及其他金屬的勘探、開採、生產、冶煉及銷售，主要資產為福建省紫金山的金礦，為大陸最大金礦企業，紫金礦業黃金年產量約為40噸。

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