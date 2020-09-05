被嘲「站不起來」　吳斯懷酸何志偉：但我看到美國爸爸也跪不下去

▲吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委何志偉日前在臉書上諷刺因開刀而坐輪椅的國民黨立委吳斯懷「站不起來」，甚至還說吳斯懷在聽中國大陸領導人習進平發言時，站得直挺挺的。對此，吳斯懷5日在臉書回嗆，「斯懷雖然站不起來，但看到美國爸爸的善意也跪不下去。」

吳斯懷表示，「沒有錯，我現在就是站不起來」，因為脊椎開刀，目前僅能以輪椅代步，未來恐怕也需要長時間的復健，感謝每一位體諒的立院同僚，在過去立院的衝突裡面，沒有下狠手，「也希望何委員不要污名化每一位脊椎損傷的病友，難道當過美國人就忘了中華文化應有的敦厚？」

吳斯懷斯強調，雖然站不起來，但看到美國爸爸的善意也跪不下去，並感嘆過去的何志偉是那麼正直、討喜、可愛、會說人話，參與了「反毒牛」、「反出賣」、「反欺騙」大遊行，說國民黨進口美牛出賣台灣，但今年8月，「小王子長大了，放棄了美國國籍的他卻說，瘦肉精一詞相對廣義，而萊克多巴胺是相對安全的，他絕對不歡迎不安全的肉來台灣，但歡迎台灣走進全世界。」

吳斯懷反問，「請問小王子，你的世界是出賣台灣人的健康給放棄了國籍的美國爸爸，還是陽信設了子公司賺紅錢的中國媽媽？」甚至反問，陽信在中國簽的文件國籍寫什麼？上海子公司敢掛國旗嗎？

▲何志偉。（資料照／記者黃克翔攝）