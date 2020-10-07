素食也能吃！SUBWAY全新「蔬菜球堡」來了　鷹嘴豆泥尬各式辛香料香炸

▲SUBWAY「香料蔬菜球堡」旋風來台。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼今夏的繽紛捲餅系列後，人氣速食連鎖品牌「SUBWAY」又有新選擇了，這次搶先全亞洲推出全新「香料蔬菜球堡」，特別選用鷹嘴豆泥打造成一顆顆蔬菜球，並加入了滿滿辛香料，口感外酥內軟，還有著濃郁的咖哩香氣，再放進潛艇堡當中，打造強烈的異國風味，即日起正式開賣。

▲香料蔬菜球有著濃厚異國風味。

看準台灣人喜愛蔬食比例增加，SUBWAY打造這一顆「香料蔬菜球堡」，特地選用含有滿滿植物性蛋白、歐美正夯的「鷹嘴豆泥」為基底，拌入卡宴辣椒、洋蔥、紅甜椒等豐富食材，再添加巴西里香芹、大蒜及薑黃等多種辛香料提味，咬下的每一口能吃到豐潤紮實、外酥內軟的蔬菜球，甚至帶有咖哩味，喜歡重口味又想吃的清爽一定不能錯過。

▲香料蔬菜球也可以放進沙拉中或是單吃。

且這款「香料蔬菜球堡」不含任何肉類，不過有蔥蒜等料，如有不吃的民眾要多加注意，另外蔬菜球除了可以搭配潛艇堡外，也可放進沙拉中或是單獨享用，即日起在全門市都吃得到了。

【你可能也想看】

►影／白熊、炸豬排大臉超欠咬！療癒系「角落小夥伴」變身甜甜圈了

►就開在賣場內！家樂福全台首間「火鍋店」來了 甜點、飲料無限供應

►呼叫雞塊控！漢堡王送免費「雞票」 麥當勞限時「買1送1」又有了

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►夏日玩農場，超划算票券搶購中