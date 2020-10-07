雙十整點必搶！Switch快閃下殺1010元　iPhone 11只要10100元

▲Switch主機、iPhone 11 128G又下殺了，想便宜入手的話，不能錯過開搶時間。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

迎戰雙十連假及百貨週年慶檔期，看好消費熱潮，多家電商平台又進入一番廝殺戰，相繼祭出美妝、3C、精品等各類別夯品來吸一波買氣，尤其不能錯過整點瘋搶，例如Switch主機只要1,010元、iPhone 11 128G祭出10,100元，SKII青春露、雅詩蘭黛粉持久等明星商品也有破盤價，想加入戰局搶超殺價格的話，趕快用鬧鐘把時間設起來。

東森購物即日起推出線上週年慶，精選多款百貨公司美妝品，主打商品包含SK-II 青春露230ml、CLINIQUE 倩碧 水磁場72H超循環保濕凝膠75ml、Elizabeth Arden 雅頓 21天霜 75ml 、ORIGINS品木宣言 Dr.WEIL青春無敵健康光潤機能水、Sisley全能乳液125ml，最低5折起，挑戰專櫃最低價，預計可帶動整體業績成長50%。

▲東森購物推出線上週年慶。（圖／翻攝自東森購物網）

蝦皮購物「10.10品牌週年慶」於10/8正式日首日登場，針對最暢銷的美妝、3C、精品包款推出夢幻清單1折起，當天凌晨0點率先強打iPhone 11 128G僅10,100元就能到手、中午12:00整點再祭Switch紅藍主機瘋搶價直降1折，只要1,010元；10/10當天更有SKII青春露只要3,280元、雅詩蘭黛粉持久單日限定899元、居家必囤的Ariel 3D洗衣膠球折後619元。10/8～10/10更有全站滿千折百、整點Happy Hour加碼送5折券，以及攜手今生金飾、誠品生活南西館等19家跨界合作夥伴，提供近4千萬優惠。

▲雅詩蘭黛粉持久原價1,950元，10/10開搶只要899元。（圖／蝦皮購物提供）

淘寶台灣主打「好10成雙翻倍日」，即日起至10月12日止，早、晚10點推出真5折驚喜夯品，iPhone11 128G入手價只要13,450元、Switch電力加強版僅4,939元、SK-Ⅱ青春露直接破盤價3,125元，其他如蘭蔻超進化肌因大眼精粹、Panasonic溫熱離子美容儀、Coway空氣清淨機及得意抽取式衛生紙等眾多熱銷商品皆半價。此次也首次祭出西堤牛排、漢來海港自助晚餐、饗食天堂超值餐券，挑戰市場最低價，還有「揪划算」10元限時特賣，包括DHC護唇膏、雪肌粹洗面乳、5入韓國農心辛拉麵及Ariel超濃縮洗衣精等通通只要10元。

▲「揪划算」10元限時特賣，10/10凌晨0點推出DHC 護唇膏。（圖／淘寶台灣提供）

▲「揪划算」10元限時特賣，10/8中午12點推出Ariel超濃縮洗衣精。（圖／淘寶台灣提供）

momo購物網於10/6～10/10推出「雙十生日慶」，主打萬件商品下殺3折起，還有「消費滿額送美食」、「天天送10萬」、「消費滿額加碼送momo幣」、「整點搶紅包」等優惠，活動期間必敗夯品包括雪花秀潤燥養膚精華90ml節慶限定版下殺54折、巴黎萊雅金緻草本髮油買就送4好禮且優惠36折、GUCCI經典LOGO壓紋斜背包57折、LEVIS LEGO樂高聯名T恤獨家特賣1,490元等，供消費者作為選購參考。