變態15分鐘影像還原！狼醫麻醉性侵3次　女病患雙腳垂下任蹂躪

圖、文／鏡週刊

法官審理發現，該名狼醫在短短15分鐘內，3次性侵遭麻醉的女移工得逞，根據錄影畫面顯示，11時18分49秒起，狼醫在手術室詢問女患者出血狀況後，立即著手準備相關手術器材，分次替她注射麻醉藥等藥劑，施打過程中，發現女患者仍有意識，還多次問她：「有一點點想睡覺嗎？」

▲婦產科醫師林勤人將女病人麻醉後，用手術布將被害人頭部蓋住，乘機性侵得逞。（圖／鏡週刊提供，下同）



就在此時，狼醫的護理師女兒表明內急，突然開門走出手術室去上廁所，狼醫見四下無人，加上女患者的麻醉藥已經起了作用，雙腳明顯垂下，狼醫立刻起身檢查女患者有無動靜，見她已不醒人事，隨手拿了手術檯的一塊藍色布幔掩蓋她的臉，並降低手術檯高度以利性侵。

影片11時36分42秒時，站在手術檯後方的狼醫，開始褪下自己的褲子，大膽逞獸欲，持續約1分半鐘之後，又掀開女病患的上衣，露出胸部，隨後又繼續性侵，到了39分20秒處，狼醫一度停止動作，離譜的是，他並未中止自己的惡行，反而猛舔女患者長達約一分鐘。

令人憤慨的是，狼醫舔完女患者後還欲罷不能，到了影片40分22秒，又撥開女移工的胸罩，一邊緊盯她的胸部，一邊性侵她約40秒，此時，手術室的電話突然響起，狼醫暫停惡行，若無其事地接聽電話。

只見他足足講了約1分鐘的電話，原本以為惡行會就此結束，未料，他掛上電話後，竟又繼續蹂躪女患者約40秒，之後雖停止性侵，卻又變態地埋首女患者兩腿間。

過了數十秒後，狼醫又再次性侵女患者，之後將女移工身穿的白色上衣往下拉，並將她的胸罩穿上，再用衛生紙擦拭自己的下體，穿上褲子，最後才掀開女患者臉上的藍色手術布，不久，他的女兒返回手術室，狼醫還一副若無其事的模樣，開始為女患者進行人工流產手術。

看到蒐證畫面發現自己丈夫的變態行徑，林妻幾乎無法置信，為了不要再有患者受害，她立即向警方報案。警方得知惡狼是婦產科醫師也頗為震驚，隨即通知受害者前來製作筆錄，當女病患看到針孔畫面時，一度嚇到，久久說不出話來。

等她回過神來，才向警方表示：「當時醫生替我打針，我很快就睡著也沒有意識，手術完成後，我醒來就被移到另個病房躺著，然後就回家，根本不知道醫生對我做了什麼。」

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