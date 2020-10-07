轉型掀起新時尚旋風！　「大同3C家電品牌館」質感爆棚受喜愛

▲大同3C轉型升級開設「大同3C家電品牌館」，暖心服務與舒適環境受到消費者喜愛。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊／高雄採訪報導

大同3C從今年開始開設家電品牌館相當吸睛，也掀起討論話題，到底這個家電品牌館有什麼厲害的地方？ETtoday記者實際走訪高雄館，帶大家一探究竟！

▲大同3C家電品牌館擁有明亮、質感的購物環境。（圖／記者謝婷婷攝）

▲館內陳列各大品牌商品，提供消費者多元選擇。（圖／記者謝婷婷攝）

走進高雄館內，明亮舒適的環境，以木紋、大理石紋營造出質感氛圍，一整面「電視牆」陳列各大品牌商品，多元選擇讓消費者，可全面了解各品牌特色，輕鬆選購自己最喜愛的商品。對著智慧音箱講出需求「Ok Google，打開大同智慧風扇」，智慧音箱隨即回應「好的，正在打開大同智慧風扇」，透過聲控輕鬆開啟屋內家電，館內特別設置大同智慧家電體驗專區，供民眾現場體驗科技生活。

▲▼民眾現場體驗智慧家電。（圖／記者謝婷婷攝）

民眾甯小姐說：「我覺得逛起來很舒服，加上擺設很清楚，我能夠很快地找到想要的商品，整體環境都滿好的。剛剛體驗完智慧家電，沒想到其實未來的生活可以這樣發展，如果家裡有大同智慧家電的話，對於有小孩子的家庭們應該會很方便，可以很輕鬆地去操控家電」。

另外，在館內也能發現全新風貌的大同專業快修服務中心，民眾在等待的時間，可以悠閒地品嚐香醇咖啡。大同3C照顧親子客群，特別設置親子遊戲區，讓同行的小朋友有專屬的玩樂空間，爸媽逛得開心，孩子也能玩得起勁。

▲館內設置大同專業快修服務中心，民眾可一邊品嚐咖啡，一邊等待門市人員維修。（圖／記者謝婷婷攝）

民眾蕭小姐說：「我今天很悠閒地一邊喝咖啡，一邊等門市人員維修，我覺得很舒適，是一個很好的體驗。另外我以前是不會帶小朋友來逛家電的，但剛剛發現這裡有親子遊戲區，可以讓小朋友玩遊戲，我覺得很不錯，這樣以後就可以讓小朋友一起參與買家電的行程」。

▲親子遊戲區的設置，讓同行的小朋友有獨立的玩樂空間。（圖／記者謝婷婷攝）

民眾蕭小姐補充說：「而且我剛才發現他們後面有提供洗手間，還設置了免治馬桶，看起來滿乾淨的。過去逛家電都很怕遇到找廁所的問題，現在如果帶小朋友來，不必再擔心找不到廁所，或是廁所很髒的問題」。

▲大同3C家電品牌館一站式滿足民眾選購各式家電的需求，貼心設計與服務受到民眾喜愛。（圖／記者謝婷婷攝）

大同3C高雄區孫經理表示，「這次大同3C開設家電品牌館，主要是希望能服務到更多的消費族群．我們本館的所有設計，都是以消費者為出發點，希望帶給消費者有回到家的舒適感，可以輕鬆自在地選購家電」。以消費者為出發點，站在顧客角度著想，大同3C轉型升級，提供給民眾更寬敞、舒適的消費體驗，一站式滿足選購各式家電的需求。

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