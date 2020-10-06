左營萬年季濺血！男拿飲料點心還亮刀傷人　3火獅隊員動手也送辦

記者黃子倩／高雄報導

高雄左營萬年季4日晚點7點多發生一起持刀劃傷人的事件，警方趕到現場時，44歲的黃姓男子左手臂已經纏上了紗布，他和一旁的友人指稱，手臂遭人用美工刀劃傷，警方將人送醫後，深入追查發現，起因是現場另外一名37歲的男子，沒有經過同意就拿取現場隊伍的飲料及點心，導致雙方發生口角糾紛，黃姓嫌犯因此拿出美工刀劃傷人。

▲左營萬年季發生一起美工刀劃傷人的案件。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲左營萬年季發生一起美工刀劃傷人的案件。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，由於萬年季火獅遊行隊伍要送火獅前往主舞台時，要先從蓮潭路天府宮出發，當時37歲的黃姓嫌犯，沒有經過同意就先取用了隊伍中的點心還有飲料等補給品，經由現場人員制止，仍屢勸不聽，後續雙方因此爆發口角，這時37歲的黃姓嫌犯拿出美工刀劃傷44歲的黃姓男子後，遭到火獅遊行隊伍的其他同伴毆打，他隨即逃離現場。

警方出動防制暴力小組，在左營新下路、聖公路口將黃姓嫌犯逮補，經初步檢傷，他四肢及臉部都有輕微擦挫傷，送醫後沒有大礙，事後清查涉嫌毆打黃姓嫌犯的火獅隊成員，將其涉案3人依《刑法》聚眾鬥毆罪移送，而持美工刀劃傷人的黃嫌則依傷害罪移送橋頭地檢署偵辦。

▲左營萬年季發生一起美工刀劃傷人的案件。（圖／記者黃子倩翻攝）

►勝過高鐵撿到3百萬的快感