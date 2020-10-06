　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

左營萬年季濺血！男拿飲料點心還亮刀傷人　3火獅隊員動手也送辦

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃子倩／高雄報導

高雄左營萬年季4日晚點7點多發生一起持刀劃傷人的事件，警方趕到現場時，44歲的黃姓男子左手臂已經纏上了紗布，他和一旁的友人指稱，手臂遭人用美工刀劃傷，警方將人送醫後，深入追查發現，起因是現場另外一名37歲的男子，沒有經過同意就拿取現場隊伍的飲料及點心，導致雙方發生口角糾紛，黃姓嫌犯因此拿出美工刀劃傷人。

▲▼ 左營萬年季發生美工刀劃人事件 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲左營萬年季發生一起美工刀劃傷人的案件。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼左營萬年季發生美工刀劃人事件 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲左營萬年季發生一起美工刀劃傷人的案件。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，由於萬年季火獅遊行隊伍要送火獅前往主舞台時，要先從蓮潭路天府宮出發，當時37歲的黃姓嫌犯，沒有經過同意就先取用了隊伍中的點心還有飲料等補給品，經由現場人員制止，仍屢勸不聽，後續雙方因此爆發口角，這時37歲的黃姓嫌犯拿出美工刀劃傷44歲的黃姓男子後，遭到火獅遊行隊伍的其他同伴毆打，他隨即逃離現場。

警方出動防制暴力小組，在左營新下路、聖公路口將黃姓嫌犯逮補，經初步檢傷，他四肢及臉部都有輕微擦挫傷，送醫後沒有大礙，事後清查涉嫌毆打黃姓嫌犯的火獅隊成員，將其涉案3人依《刑法》聚眾鬥毆罪移送，而持美工刀劃傷人的黃嫌則依傷害罪移送橋頭地檢署偵辦。

▲▼ 左營萬年季發生美工刀劃人事件 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲左營萬年季發生一起美工刀劃傷人的案件。（圖／記者黃子倩翻攝）

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／白宮推「川普擊敗肺炎紀念幣」　超狂價格曝光
美腿小隻女「機車晃52秒」爆熱議！　超正本尊現身回應了
快訊／諾貝爾物理學獎揭曉！3學者共同奪獎
獨／行刑式開槍驚悚畫面！殯葬業少東「當眾遭爆頭」
違停害命9秒畫面曝！18歲女騎士擦撞貨車　遭聯結車輾爆頭
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「大奶姊姊回奶了」手遊廣告特寫女角胸部晃動　3電視台挨罰

濃煙如死神！桃園八德區電子廠宿舍火警...1傷1嗆昏CPR命危

張魁子涉設局擄好友！回頭拿走他名牌包...要店家洗掉監視器畫面

快訊／桃園八德電子工廠「員工宿舍」起火！1員工命危搶救中

南投看守所管理員險遭挾持　矯正署：處置得宜迅速弭平

開車載3幼童撞安全島翻覆　女辯「小孩吵鬧害分神」下場出爐

快訊／旗山休旅車被燒到剩骨架　弟險揹黑鍋...縱火嫌犯原來是他

快訊／汐止中興路飄濃厚瓦斯味　消防局拉封鎖線急call工程人員

重聽阿北違規右轉！氣噗噗10字嗆警...沒一字粗話但還是輸了

獨／行刑式開槍畫面曝！殯葬業少東「當眾遭爆頭」　至少50人目擊

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

宥勝5歲女兒首次騎沙灘車：簡單！　溫柔問媽媽「我可以再載妳一圈」

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

古裝扮相在全台流動賣「孟婆湯」　老闆熬煮6hrs：盼讓人忘卻悲傷

鹿港輪椅伯「內側車道迴轉+逆向」　穿梭車陣惹網怒：移動式神主牌！

「大奶姊姊回奶了」手遊廣告特寫女角胸部晃動　3電視台挨罰

濃煙如死神！桃園八德區電子廠宿舍火警...1傷1嗆昏CPR命危

張魁子涉設局擄好友！回頭拿走他名牌包...要店家洗掉監視器畫面

快訊／桃園八德電子工廠「員工宿舍」起火！1員工命危搶救中

南投看守所管理員險遭挾持　矯正署：處置得宜迅速弭平

開車載3幼童撞安全島翻覆　女辯「小孩吵鬧害分神」下場出爐

快訊／旗山休旅車被燒到剩骨架　弟險揹黑鍋...縱火嫌犯原來是他

快訊／汐止中興路飄濃厚瓦斯味　消防局拉封鎖線急call工程人員

重聽阿北違規右轉！氣噗噗10字嗆警...沒一字粗話但還是輸了

獨／行刑式開槍畫面曝！殯葬業少東「當眾遭爆頭」　至少50人目擊

日黑貓作業員不爽遭解雇　開車衝物流中心砍殺女同事！

《多情》反派男星被車撞「眼睛出血」　潘柏希媽入戲太深以為真

庫存調節！德微科技9月營收月減39%　創近2年新低

街口金融科技喊退街口投信董事會　金管會：看怎麼調整

5招「撩男小心機」讓曖昧對象更進一步！細長耳環竟有奇效

「916口罩進口新制」後　1.2萬片口罩遭否准報關

「大奶姊姊回奶了」手遊廣告特寫女角胸部晃動　3電視台挨罰

濃煙如死神！桃園八德區電子廠宿舍火警...1傷1嗆昏CPR命危

首度接下手機代言！女神曾之喬開心現身　分享Sony最新手機Xperia 5 II

與湯姆克魯斯離婚19年　妮可基嫚罕見談前夫：我們擁有9年快樂婚姻

社會熱門新聞

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

快訊／台南殯儀館傳槍響　1男遭行刑式轟頭

夫跟團墜谷亡！妻打領隊遭求償500萬

剁下媽媽頭丟窗外！逆子弒母37刀將獲釋　高院急開庭押人

即／台中18歲女騎士「閃躲違停貨車」遭輾斃

女教練辯「胸部悶死人」　高大成驗屍戳破謊

即／又有機車闖國道！黃牌重機誤上國3路肩

殯葬業少東遭行刑式爆頭 原因曝光

在鄰居面前性侵妻女　富二代遭判無期徒刑

機車叼菸蛇行　引發國道9車連環撞

更多熱門

相關新聞

聯結車貨斗門勾鬆脫...水泥土石流襲淹馬路　3女雷殘

聯結車貨斗門勾鬆脫...水泥土石流襲淹馬路　3女雷殘

高雄大寮區新厝路6日一早因一台聯結車的後車斗鐵鉤鬆脫，造成車上混凝土滲漏，一大片混凝土佔據車道，又剛好是下坡處，3名女機車騎士經過時不慎閃避而摔倒，所幸送醫後都無大礙。

獨／請機車行代裝手機架　一句「蛤，這也要收錢」...老闆怒了

獨／請機車行代裝手機架　一句「蛤，這也要收錢」...老闆怒了

大學生裝手機架不想給錢　老闆氣炸

大學生裝手機架不想給錢　老闆氣炸

過彎猛撞分隔島　他踉蹌逃畫面曝

過彎猛撞分隔島　他踉蹌逃畫面曝

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

關鍵字：

高雄左營區萬年季美工刀劃傷補給品

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

快訊／台南殯儀館傳槍響　1男遭行刑式轟頭

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

參加婚禮包3千2！突然發現「1事」臉綠

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面