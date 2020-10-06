這什麼果？「謎之水果」上網求解　竟含滿滿膠原蛋白而且「超貴」

圖文／鏡週刊

台灣氣候宜人，相當適合種植各種作物，因此在菜市場幾乎能看見各式各樣的水果，有網友日前看到陌生的水果，貼出照片詢問，馬上就有內行人留言，答案一出後讓許多人都躍躍欲試，更有網友大讚「超好吃！沒吃過的一定要吃吃看」。

在Dcard論壇上有網友以「這什麼水果」為題PO文詢問表示「不知道各位有沒有吃過這個水果，很好吃但一直不知道叫什麼名字，跪求解答」，從外觀上看非常像柳丁或橘子的柑橘類水果，且一樣都是金黃色的，不過還是與橘子柳丁有著微妙差異。

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有專業網友就立刻留言解答，表示這樣的水果叫做「黃金果」，也有許多網友紛紛留言表示自己家裡就有種，並表示「這水果超貴」但真的非常好吃，吃起來的口感也像是果凍一般，能夠補充膠原蛋白。

有網友表示，黃金果吃起來非常甜，比龍眼還甜，甚至認為是吃過的水果中最甜的。也有人提醒，在食用時會有微微的黏性口感，可能非常容易黏嘴巴，嘴唇如果碰到可能會非常不舒服，手若沾到也會相當黏，不過還是很好吃。網友最後強調，認為沒吃過的「一定要吃吃看」，體驗黃金果的獨特風味。



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